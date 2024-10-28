Зеленський вніс у Раду законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

Законопроєкти передбачають продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це йдеться в картках законопроєктів №12151 та №12152.

Так, планується продовжити дію воєнного стану та загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року. У разі ухвалення законопроєктів, воєнний стан та мобілізацію буде продовжено у 13-те від початку повномасштабного російського вторгнення.

Як відомо, минулого разу рішення про продовження воєнного стану та мобілізації було ухвалено влітку. Зокрема, на початку серпня Зеленський підписав відповідні закони. Згідно з ними, наразі запроваджено воєнний стан та введено загальну мобілізацію до 9 листопада

Нагадаємо, воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації. Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Втім, воєнний стан не слід плутати зі станом війни. Регламентація «воєнного стану» визначається національним законодавством, тоді як "стан війни" регулюється міжнародним правом. Оголошення війни, відповідно до міжнародного права, відбувається шляхом звернення до власного народу або уряду держави-супротивника, світової спільноти тощо.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

До слова, Збройні сили України досягли успіху під час продовження операції в Курській області. Водночас зафіксовано просування російських військ у Донецькій області, зокрема в районі Селидового та на північний захід від Вугледара.