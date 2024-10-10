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Рада ухвалила закон про підвищення податків

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рада ухвалила закон про підвищення податків
За словами Железняка, до документа мали розглянути понад 1300 правок
фото з відкритих джерел

Військовий збір для військових залишили без підвищення

Верховна Рада прийняла законопроєкт №11416д щодо історичного збільшення податків. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. 

«За» в цілому проголосували 247 народних депутатів.

Народний депутат Олексій Гончаренко перед голосуванням повідомив, шо військовий збір залишається 1,5%, замість 5%. Згодом він уточнив, що підвищення збору не буде лише для військових. Для усіх інших громадян підвищення вийськового збору до 5% залишилося. 

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», поданий до парламенту документ передбачав, зокрема:

  • підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення обов’язку сплати військового збору у розмірі 1% від доходу платниками єдиного податку третьої групи;
  • встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати (що є еквівалентним 5% від двох розмірів мінімальної заробітної плати);
  • уточнення строку застосування запропонованих законопроєктом особливостей оподаткування військовим збором – до 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан;
  • встановлення базової ставки податку на прибуток підприємств для цілей оподаткування прибутку небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

Нагадаємо, податкова отримала дані про закордонні рахунки українців. Також в Україні запроваджено нову вимогу під час купівлі-продажу автомобілів, спрямовану на збільшення податкових надходжень до державного бюджету. 

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Теги: податки військові законопроєкт закон Держбюджет депутат Верховна Рада

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