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Президент звільнив генпрокурора, Рада ухвалила держбюджет-2025 у першому читанні. Головне за 31 жовтня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президент звільнив генпрокурора, Рада ухвалила держбюджет-2025 у першому читанні. Головне за 31 жовтня
Верховна Рада схвалила висновки та пропозиції народних депутатів до проєкту закону про держбюджет на 2025 рік
фото: Shuttestock

Бюджет у першому читанні підтримали 247 депутатів

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у дев'ятиповерхівці, в яку напередодні влучили росіяни. Верховна Рада в першому читанні підтримала проєкт держбюджету на 2025 рік. Президент звільнив Костіна з посади генпрокурора.  «Главком» склав добірку новин 31 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:  

Обстріл будинку в Харкові: під завалами виявлено ще двох загиблих, серед них – дитина

Рятувальники на місці влучання російської ракети у Харкові
Рятувальники на місці влучання російської ракети у Харкові
фото: ДСНС України

Рятувальники дістали тіло цивільного чоловіка віком приблизно 25-30 років з-під завалів харківської багатоповерхівки, у яку ввечері 30 жовтня влучила російська авіабомба. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Через пів години з’явилася інформація про третю жертву російського удару.

О 14:21, за даними МВС, рятувальники дістали з-під завалів тіло 15-річного хлопця.  

Верховна Рада в першому читанні підтримала проєкт держбюджету на 2025 рік

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік. Рішення підтримали 247 парламентарів. Про це повідомив народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко. Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, жодної правки, окрім скасування підвищення зарплатні прокурорам, не змінили.

Економічні прогнози

  • ВВП зросте на 2,7%.
  • Інфляція очікується на рівні 9,5%.
  • Середня зарплата зросте до 24 389 грн.
  • Безробіття скоротиться до 17,7%
  • Середньорічний курс долара очікується на рівні 45 грн.
  • Основні показники
  • Мінімальна зарплата залишиться 8 000 грн. 

Прожитковий мінімум:

  • загальний – 2 920 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність, – 2 361 грн;
  • для працездатних осіб – 3 028 грн.

Президент звільнив Костіна з посади генпрокурора

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Відповідний документ оприлюднено на офіційному інтернет-представництві глави держави у четвер 31 жовтня. Зазначимо, що Андрій Костін обіймав посаду генерального прокурора з 28 липня 2022 року.

Україна та Угорщина готують двосторонній документ про подальші відносини

Україна та Угорщина готують двосторонній документ про подальші відносини. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками громад та районів Закарпаття.

«На сьогодні від вашої роботи і завдяки, в принципі, зв'язками і діалогу вашому з Угорщиною, країною, з угорцями Угорщини, я думаю, можна зробити серйозний внесок, це геополітичний внесок, це є частина внутрішнього плану щодо сусідства і щодо діалогу близького із сусідами й важливо – результативного. Тому дуже важливий ваш діалог з угорцями», – сказав він.

За словами президента, Угорщина – одна з тих, хто може частково блокувати план перемоги України. На думку президента, українці пройдуть будь-яку блокаду Угорщини. Але, як зазначив глава держави, хочеться, щоб йшла Україна до перемоги без блокад від сусідів, а навпаки з їх допомогою.

Конституційний суд Молдови затвердив результати референдуму про вступ до ЄС

Сьогодні, 31 жовтня, Конституційний суд Молдови визнав законними результати референдуму про європейську інтеграцію. Про це повідомляє телеканал TV8.

Зазначається, що до Конституції Молдови буде додано положення, яке закріплює вступ країни до ЄС як незворотну мету.

Телеканал також зазначає, що засідання Конституційного суду Молдови проходило на тлі протесту, організованого лідерами та прихильниками проросійського блоку «Перемога». Його пов'язують з олігархом-утікачем Іланом Шором та партією комуністів Молдови.

Радник Путіна закликав використати ядерну зброю, назвавши її «божим даром»

Російський пропагандист Сергій Караганов, який є радником глави кремлівського режиму Володимира Путіна, закликав використати ядерну зброю, назвавши її «божим даром». Про це повідомляє The Moscow Times.

За словами Караганова, те, що Росія, маючи у своєму розпорядженні такий арсенал, ніяк його не використовує, є «гріхом перед радянським і російським народом».

«Те, що у нас з’явилася ядерна зброя – це втручання всевишнього. Він якимось чином завадив німцям, які йшли попереду всіх, здобути її. Потім він допоміг руками Оппенгеймерів і Фуксів отримати її нам. Таким чином, він врятував людство. Ми повинні не гнівити бога – ми повинні активно використовувати зброю, яку нам дано», – заявив він під час презентації своєї книги «Від стримування до залякування».

При цьому варто зазначити, що, закликаючи до «превентивного удару» по країнах НАТО, Караганов володіє нерухомістю у Європі. 

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Теги: Верховна Рада Ігор Терехов Андрій Костін президент Україна рятувальники Володимир Зеленський українці інтернет прокурор Угорщина Держбюджет Закарпаття росіяни

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