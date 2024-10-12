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Сплата партійних внесків готівкою може стати криміналом

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сплата партійних внесків готівкою може стати криміналом
«Пропонується криміналізувати таке правопорушення як здійснення внесків на користь політичної партії готівкою», – підкреслив Павлущик
фото: Shutterstock

Розміри штрафів за адміністративні та кримінальні правопорушення, пов’язані зі звітуванням партій та здійсненням внесків, можуть зрости

На сьогодні розробляється комплексний законопроєкт, яким пропонується встановити пріоритетні напрями використання коштів державного фінансування, а також певні види заборон використовувати ці кошти. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Віктор Павлущик.

Крім цього, за словами посадовця, напрацьовується проєкт закону, яким вносяться зміни до законодавчих актів, що регулюють порядок притягнення до відповідальності за порушення правил політичного фінансування.

«Пропонується чітко розмежувати адміністративну та кримінальну відповідальності у разі подання недостовірних відомостей у звіті залежно від розміру фінансового показника недостовірної інформації», – наголосив Павлущик.

Ще одним аспектом є збільшення розмірів санкцій (штрафів) за адміністративні та кримінальні правопорушення, пов’язані зі звітуванням партій та здійсненням внесків, зауважив голова агентства. «Пропонується криміналізувати таке правопорушення як здійснення внесків на користь політичної партії готівкою», – підкреслив він.

Павлущик додає, що НАЗК на постійній основі надає роз'яснення з приводу необхідної інформації і правильного заповнення звітів політичних партій. Він переконаний, що законодавчі зміни потрібні: одна з основних – це конкретне визначення, що мається на увазі під статутною діяльністю політичної партії, бо це впливає на кваліфікацію порушень, які виявляються в ході перевірок звітів політичних партій.

Нагадаємо, у фінансових звітах «Європейської солідарності» (ЄС) було виявлено понад 140 контрагентів, яким вона платила державні кошти. Однак ймовірні зв’язки із партією встановлено із 15 товариствами, які протягом семи років отримали понад 167 млн грн від ЄС. Про це йдеться у дослідженні руху «Чесно», опублікованому на «Главкомі».

У свою чергу «Батьківщині» (а раніше – «Блоку Юлії Тимошенко») було притаманно платити товариствам, керівники яких були помічниками народних депутатів від партії. Такий ймовірний зв’язок встановлено із десятьма контрагентами.  

Натомість Радикальній партії Олега Ляшка та «Опозиційному блоку» було притаманно платити компаніям, керівники яких були кандидатами у списках партії на виборах або були обрані від неї до рад.

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Теги: законопроєкт НАЗК гроші партії фінансування

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