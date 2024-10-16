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Путін підписав закон, який залишає на високих посадах його соратників – ISW

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Путін підписав закон, який залишає на високих посадах його соратників – ISW
Путін залишає на посадах своїх довірених людей
фото з відкритих джерел

Путін залишає на важливих посадах своїх однодумців

Диктатор Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє голові російського Слідчого комітету Олександру Бастрикіну залишатися на своїй посаді, незважаючи на досягнення пенсійного віку. На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Путін зробив це, щоб утримати на владних посадах лояльних людей зі свого найближчого оточення.

Путін підписав закон, який дозволяє главі російської держави (самому собі – ред. «Главком») «продовжити термін повноважень голови Слідчого комітету, який досяг 70-річного віку».

«Бастрикіну в серпні 2024 року виповнився 71 рік обіймав посаду з 2011 року. У попередньому законі було зазначено, що максимальний вік посадових осіб Слідчого комітету становив 65 років, але Путін міг збільшити цей термін до 70 років, що він і зробив», – йдеться у звіті ISW.

Останніми роками Путін зробив подібні кроки для підвищення пенсійного віку для урядовців і військових чиновників – нинішній заступник голови Ради безпеки Росії, а тодішній президент Росії Дмитро Медведєв знизив віковий рівень для державних службовців з 65 до 60 років у 2010 році, але Путін підняв цей вік до 70 у 2013 році, коли він повернувся на посаду президента.

У 2021 році Путін також підписав закони, які дозволяли президенту продовжувати термін повноважень генералів армії, маршалів, адміралів флоту та призначенців президента.

«Постійне підвищення Путіним пенсійного віку дозволяє йому утримувати на владних позиціях тих із свого найближчого оточення, які йому лояльні. Зокрема, Бастрикін був однокурсником Путіна в університеті», – зазначають в ISW. 

Крім того, аналітики підкреслили, що раніше Путін висунув молодших членів свого найближчого оточення, таких як 52-річний помічник президента Олексій Дюмін, на посади в Кремлі, ці молодші призначенці також були вірними прихильниками Путіна протягом десятиліть.

Нагадаємо, у 2024 році осінній призов до російської армії традиційно триватиме з 1 жовтня до 31 грудня, але правила отримання повісток дещо зміняться: згідно з постановою російського уряду, запрацює спеціальний електронний реєстр.

До слова, кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін давно хотів напасти на Україну, однак цього не сталося раніше нібито через позицію саме Трампа.

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Теги: ISW Дмитро Медведєв путін Дональд Трамп закон президент реєстр диктатор правила

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