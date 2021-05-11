Держдеп пояснив важливість координації між США та Україною

Речник Держдепу наголосив на важливості того, що Україна отримала чіткі сигнали з боку США на самому початку роботи адміністрації Байдена

Регулярна координація між Україною та США має велике значення, як з огляду на агресію Росії проти України так і для підтримки порядку денного реформ всередині України.

Про це в інтерв'ю «Голосу Америки» заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Наводячи приклад такої триваючої координації між країнами, Прайс наголосив, що офіційному візиту Ентоні Блінкена до України передувала телефонна розмова Джо Байдена із Володимиром Зеленським, зустріч американських та українських дипломатів у Брюсселі.

Речник Держдепу також наголосив на важливості того, що Україна отримала чіткі сигнали з боку США на самому початку роботи адміністрації Байдена.

«США підтримують нашого партнера Україну. Ми підтримуємо народ України перед обличчям цієї агресії, цієї зовнішньої агресії, що походить від Росії, але також і у час внутрішніх зусиль підточити відчуття суверенітету, підточити відчуття автономності, якого прагне народ України», – сказав Прайс.

Він також вказав, що у ході візіту до України Блінкен наголосив на важливості боротьби із корупцією в Україні для реалізації її євроатлантичних прагнень.

Як повідомлялося, минулого тижня Блінкен прибув до Києва з офіційним візитом. 6 травня він провів зустрічі з представниками української влади.

Згодом держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва, в рамках якого він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Блінкен підкреслив, що американська сторона «сповнена рішучості» перед агресією з боку Росії.

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