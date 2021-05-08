Кравчук розповів, чи варто очікувати на летальну зброю від США після візиту Блінкена
Україна буде розвивати військову співпрацю зі США та іншими країнами НАТО
«Час, коли Києву не продавали летальне озброєння, залишився в минулому» – Кравчук
Україна буде розвивати військову співпрацю зі США та іншими країнами НАТО. Час, коли Києву не продавали летальне озброєння, залишився в минулому.
Про це заявив в ефірі програми «Сьогодні Ввечері» на телеканалі «Україна 24» перший президент України Леонід Кравчук, коментуючи візит до України держсекретаря США Ентоні Блінкена.
«Блінкен підтвердив, що і в бюджеті, і в інших органах влади такі кошти передбачені, і військово-технічна співпраця буде розгортатися, і не тільки зі США. Візит Зеленського до Великобританії завершився підписанням саме такого документа про військово-технічне співробітництво, так само завершився візит і до Туреччини. Я цим хочу сказати, що минув час, коли нам казали «не можна продавати летальну зброю, це може бути тільки захисна зброя». Тепер ми знаємо, що йдеться про будь-яку зброю, літальні апарати, протитанкову зброю, все це буде купуватися і продаватися», – заявив він.
Нагадаємо, голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук вважає, що деякі українські політики «співають і підтримують» те, що у Росії про Україну розповідають кремлівські пропагандисти. Кравчук вважає, що політики, які живуть російською пропагандою, мають залишити Україну.
Як повідомлялося, Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва, в рамках якого він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Блінкен підкреслив, що американська сторона «сповнена рішучості» перед агресією з боку Росії.