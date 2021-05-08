Кравчук розповів, чи варто очікувати на летальну зброю від США після візиту Блінкена

«Час, коли Києву не продавали летальне озброєння, залишився в минулому» – Кравчук

Україна буде розвивати військову співпрацю зі США та іншими країнами НАТО. Час, коли Києву не продавали летальне озброєння, залишився в минулому.

Про це заявив в ефірі програми «Сьогодні Ввечері» на телеканалі «Україна 24» перший президент України Леонід Кравчук, коментуючи візит до України держсекретаря США Ентоні Блінкена.

«Блінкен підтвердив, що і в бюджеті, і в інших органах влади такі кошти передбачені, і військово-технічна співпраця буде розгортатися, і не тільки зі США. Візит Зеленського до Великобританії завершився підписанням саме такого документа про військово-технічне співробітництво, так само завершився візит і до Туреччини. Я цим хочу сказати, що минув час, коли нам казали «не можна продавати летальну зброю, це може бути тільки захисна зброя». Тепер ми знаємо, що йдеться про будь-яку зброю, літальні апарати, протитанкову зброю, все це буде купуватися і продаватися», – заявив він.

Нагадаємо, голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук вважає, що деякі українські політики «співають і підтримують» те, що у Росії про Україну розповідають кремлівські пропагандисти. Кравчук вважає, що політики, які живуть російською пропагандою, мають залишити Україну.

Як повідомлялося, Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва, в рамках якого він провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Блінкен підкреслив, що американська сторона «сповнена рішучості» перед агресією з боку Росії.

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