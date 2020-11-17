Прем'єр Британії здав негативний тест на Covid-19

Глава британського уряду продовжить працювати дистанційно зі своєї резиденції на Даунінг-стріт

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон здав негативний тест на коронавірус. Про це повідомив пресс-секретар Джонсона.

Чиновник проходив не звичайний ПЛР-тест, після якого ставлять діагноз, а один з швидких тестів на Covid-19. Офіс прем'єр-міністра був у списку установ, в яких тестували нову систему виявлення вірусу в організмі людини, яку також перевіряють у школах, університетах та різних робочих закладах.

Незважаючи на негативний результат, Джонсон залишиться на самоізоляції.

До слова, напередодні нардеп Рабінович захворів на коронавірус.

Раніше у «Слузі народу» назвали кількість хворих на коронавірус депутатів.

Зазначимо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Також 12 листопада Стефанчук слідом за Разумковим захворів на коронавірус.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав позитивний тест на Covid-19 і знаходиться на самоізоляції вдома.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Зазначимо, що колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про одночасне захворювання Разумкова, Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус. У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.