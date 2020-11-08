Для Коломойського перемога Байдена означатиме арешт та в’язницю у США, – Піонтковський

«На території США на Коломойського чекає довічне ув’язнення» – політолог

Якщо кандидат від демократів Джо Байден очолить Сполучені Штати Америки, його уряд притягне до відповідальності українського мільярдера Ігоря Коломойського.

Про це вашингтонський політолог Андрій Піонтковський заявив в програмі «Студія Захід» з Антоном Борковським.

«З найпомітнішою фігурою, паном Коломойським, (новий американський уряд) розмовлятиме мовою оголошення в міжнародний розшук та екстрадиції до Сполучених Штатів», – зазначив експерт.

На думку Піонтковського, на території США на Коломойського чекає «довічне ув’язнення за вчинені ним економічні злочини».

7 листопада стали відомі результати виборів в США. Демократ Джо Байден, який набрав 290 при необхідних 270 голосів вибірників, які забезпечили тим самим йому перемогу, проголосив себе обраним президентом. Він стане 46-м президентом США. В кінці листопада йому виповниться 78 років, він буде найстаршим американським лідером.

Як повідомлялося, лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

Читайте також: