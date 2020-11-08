  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Для Коломойського перемога Байдена означатиме арешт та в’язницю у США, – Піонтковський

    • Розсилка
    <p>&laquo;З паном Коломойським, новий американський уряд розмовлятиме мовою оголошення в міжнародний розшук&raquo; - політолог</p> - Для Коломойського перемога Байдена означатиме арешт та в’язницю у США, – Піонтковський

    «З паном Коломойським, новий американський уряд розмовлятиме мовою оголошення в міжнародний розшук» - політолог

    «На території США на Коломойського чекає довічне ув’язнення» – політолог

    Якщо кандидат від демократів Джо Байден очолить Сполучені Штати Америки, його уряд притягне до відповідальності українського мільярдера Ігоря Коломойського.

    Про це вашингтонський політолог Андрій Піонтковський заявив в програмі «Студія Захід» з Антоном Борковським.

    «З найпомітнішою фігурою, паном Коломойським, (новий американський уряд) розмовлятиме мовою оголошення в міжнародний розшук та екстрадиції до Сполучених Штатів», – зазначив експерт.

    На думку Піонтковського, на території США на Коломойського чекає «довічне ув’язнення за вчинені ним економічні злочини».

    7 листопада стали відомі результати виборів в США. Демократ Джо Байден, який набрав 290 при необхідних 270 голосів вибірників, які забезпечили тим самим йому перемогу, проголосив себе обраним президентом. Він стане 46-м президентом США. В кінці листопада йому виповниться 78 років, він буде найстаршим американським лідером.

    Як повідомлялося, лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

    Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

    Читайте також:
    Конституційна криза: чому Зеленський боїться згадувати про Коломойського і Медведчука
    Містер президент Джо Байден. Історія перемог над собою і Трампом
    Ігор Коломойський США Джозеф Байден арешт президент розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies