Для Коломойського перемога Байдена означатиме арешт та в’язницю у США, – Піонтковський
«З паном Коломойським, новий американський уряд розмовлятиме мовою оголошення в міжнародний розшук» - політолог
«На території США на Коломойського чекає довічне ув’язнення» – політолог
Якщо кандидат від демократів Джо Байден очолить Сполучені Штати Америки, його уряд притягне до відповідальності українського мільярдера Ігоря Коломойського.
Про це вашингтонський політолог Андрій Піонтковський заявив в програмі «Студія Захід» з Антоном Борковським.
«З найпомітнішою фігурою, паном Коломойським, (новий американський уряд) розмовлятиме мовою оголошення в міжнародний розшук та екстрадиції до Сполучених Штатів», – зазначив експерт.
На думку Піонтковського, на території США на Коломойського чекає «довічне ув’язнення за вчинені ним економічні злочини».
Як повідомлялося, лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.
Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.
Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.