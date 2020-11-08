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    У світі

    Радник і зять Трампа Джаред Кушнер порадив йому визнати поразку на виборах

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    Джаред Кушнер порадив Трампу визнати поразку - Радник і зять Трампа Джаред Кушнер порадив йому визнати поразку на виборах
    Джаред Кушнер порадив Трампу визнати поразку

    Починаючи з понеділка, команда Трампа планує домагатися «дотримання виборчого законодавства» в суді

    Зять і найближчий помічник чинного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер запропонував йому визнати поразку на виборах глави держави.

    Про це повідомляють два інформованих джерела телеканалу CNN.

    Так, Кушнер виступив з подібною пропозицією після того, як стало відомо, що представник Демократичної партії Джо Байден перемагає у виборчих перегонах.

    Реакція Трампа на таку пропозицію, втім, поки не відома.

    «Я не буду спокійний, поки американський народ не отримає чесний підрахунок голосів, якого він заслуговує», – заявив нинішній глава Білого дому.

    7 листопада стали відомі результати виборів в США. Демократ Джо Байден, який набрав 290 при необхідних 270 голосів вибірників, які забезпечили тим самим йому перемогу, проголосив себе обраним президентом. Він стане 46-м президентом США. В кінці листопада йому виповниться 78 років, він буде найстаршим американським лідером.

    Як повідомлялося, лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

    Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

    Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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