Радник і зять Трампа Джаред Кушнер порадив йому визнати поразку на виборах
Починаючи з понеділка, команда Трампа планує домагатися «дотримання виборчого законодавства» в суді
Зять і найближчий помічник чинного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер запропонував йому визнати поразку на виборах глави держави.
Про це повідомляють два інформованих джерела телеканалу CNN.
Так, Кушнер виступив з подібною пропозицією після того, як стало відомо, що представник Демократичної партії Джо Байден перемагає у виборчих перегонах.
Реакція Трампа на таку пропозицію, втім, поки не відома.
«Я не буду спокійний, поки американський народ не отримає чесний підрахунок голосів, якого він заслуговує», – заявив нинішній глава Білого дому.
Як повідомлялося, лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.
Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.
Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії й буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.