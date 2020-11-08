  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Президент Ірану закликає Байдена повернути Вашингтон до ядерної угоди

    • Розсилка
    <p>Президент Ірану Хассан Рухані</p> - Президент Ірану закликає Байдена повернути Вашингтон до ядерної угоди

    Президент Ірану Хассан Рухані

    Фото: AP

    «Тепер у наступної адміністрації США з’явилася можливість компенсувати минулі помилки» – Рухані

    Президент Ірану Хассан Рухані закликав обраного президента США Джо Байдена «компенсувати минулі помилки» та повернути США до ядерної угоди Тегерану зі світовими державами 2015 року – Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Associated Press.

    США, після виходу з СВПД у травні 2018 року, повторно запровадили санкції проти Ірану, що підкосили його економіку, яка в подальшому постраждала від спалаху пандемії коронавірусу. Намагаючись тиснути на Європу з метою подолання санкцій, Тегеран сам почав відмовлятися від виконання пунктів ядерної угоди.

    «Тепер у наступної адміністрації США з’явилася можливість компенсувати минулі помилки та повернутися на шлях дотримання міжнародних домовленостей шляхом дотримання міжнародних норм», – заявив Рухані.

    Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли з угоди та відновили санкції проти Ірану.

    Як повідомлялося, 5 січня Іран оголосив, що знімає з себе усі обмеження щодо кількості та рівня збагачення урану, які були накладені ядерною угодою.

    Нагадаємо, 20 січня міністри закордонних справ європейських країн, які зустрілися у Брюсселі у форматі Ради ЄС, висловилися за збереження Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з Іраном, який є інструментом міжнародного контролю над ядерною програмою цієї країни.

    Читайте також:
    США запровадили нові санкції проти Ірану
    США Джозеф Байден санкції Іран
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies