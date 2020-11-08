Президент Ірану закликає Байдена повернути Вашингтон до ядерної угоди
Президент Ірану Хассан Рухані
«Тепер у наступної адміністрації США з’явилася можливість компенсувати минулі помилки» – Рухані
Президент Ірану Хассан Рухані закликав обраного президента США Джо Байдена «компенсувати минулі помилки» та повернути США до ядерної угоди Тегерану зі світовими державами 2015 року – Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Associated Press.
США, після виходу з СВПД у травні 2018 року, повторно запровадили санкції проти Ірану, що підкосили його економіку, яка в подальшому постраждала від спалаху пандемії коронавірусу. Намагаючись тиснути на Європу з метою подолання санкцій, Тегеран сам почав відмовлятися від виконання пунктів ядерної угоди.
«Тепер у наступної адміністрації США з’явилася можливість компенсувати минулі помилки та повернутися на шлях дотримання міжнародних домовленостей шляхом дотримання міжнародних норм», – заявив Рухані.
Як повідомлялося, 5 січня Іран оголосив, що знімає з себе усі обмеження щодо кількості та рівня збагачення урану, які були накладені ядерною угодою.
Нагадаємо, 20 січня міністри закордонних справ європейських країн, які зустрілися у Брюсселі у форматі Ради ЄС, висловилися за збереження Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з Іраном, який є інструментом міжнародного контролю над ядерною програмою цієї країни.