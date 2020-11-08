Президент Ірану закликає Байдена повернути Вашингтон до ядерної угоди

«Тепер у наступної адміністрації США з’явилася можливість компенсувати минулі помилки» – Рухані

Президент Ірану Хассан Рухані закликав обраного президента США Джо Байдена «компенсувати минулі помилки» та повернути США до ядерної угоди Тегерану зі світовими державами 2015 року – Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Associated Press.

США, після виходу з СВПД у травні 2018 року, повторно запровадили санкції проти Ірану, що підкосили його економіку, яка в подальшому постраждала від спалаху пандемії коронавірусу. Намагаючись тиснути на Європу з метою подолання санкцій, Тегеран сам почав відмовлятися від виконання пунктів ядерної угоди.

«Тепер у наступної адміністрації США з’явилася можливість компенсувати минулі помилки та повернутися на шлях дотримання міжнародних домовленостей шляхом дотримання міжнародних норм», – заявив Рухані.

Сполучені Штати за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли з угоди та відновили санкції проти Ірану.

Як повідомлялося, 5 січня Іран оголосив, що знімає з себе усі обмеження щодо кількості та рівня збагачення урану, які були накладені ядерною угодою.

Нагадаємо, 20 січня міністри закордонних справ європейських країн, які зустрілися у Брюсселі у форматі Ради ЄС, висловилися за збереження Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) з Іраном, який є інструментом міжнародного контролю над ядерною програмою цієї країни.

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