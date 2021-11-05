Дмитро Ярош розповів, коли чекати чергового загострення на Донбасі

Поточну ситуацію на фронті керівник Української добровольчої армії назвав стабільною

Загострення збройного конфлікту на Сході України слід очікувати взимку. Про це в єфірі Радіо НВ повідомив радник Верховного Головнокомандувача, колишній народний обранець, керівник Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

«Є часткові загострення на певних ділянках, вони постійно перекидають танки, ствольну та реактивну артилерію, бойові броньовані машини. По всій лінії фронту така активність відбувається, але чогось стратегічно важливого на даний момент ми не спостерігаємо ані на Сході, ані по периметру кордону. Хоча українське Головне управління розвідки заявляє, що на грудень-січень можливі всілякі варіанти: загострення та інше. Ми бачимо, що Путін розгойдує Україну зсередини, тому, гадаю, це буде чергова гібридна ескалація», – зазначив екслідер «Правого сектору».

Також колишній лідер Ярош заявив, що вважає правильним рішенням нещодавнє застосування ударного безпілотника Bayraktar проти артилерійського розрахунку бойовиків на Донбасі і додав, що за необхідності безпілотники і надалі будуть використовуватися для протидії російській агресії.

«Передусім означає, що наше командування адекватно сприймає ті загрози, які походять від російських терористичних військ, і готове для захисту життів українських військовослужбовців завдавати ударів усім озброєнням, яке є у Збройних силах України. Це дуже правильне рішення. Удару було завдано не по мирних районах, як люблять росіяни про це кричати на своїх гавкаючих телеканалах. Удару було завдано по артилерійській батареї Д-30, що веде вогонь по українській землі», – підсумував Дмитро Ярош.

Нагадаємо, раніше Ярош розповів, чим планує займатися на посаді радника головнокомандувача ЗСУ.

Читайте також: