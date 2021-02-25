Це вдала спецоперація Росії – Ярош про справу Стерненка

Стерненку дали сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна

Стерненку дали сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна

Ярош радить Зеленському вийти на діалог до патріотичної частини суспільства

Командувач української добровольчої армії та колишній лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош вважає, що вирок суду активістові Сергію Стерненку «підставляє» Володимира Зеленського «під удар патріотичної, активної частини суспільства» і є нічим іншим як спецоперацією Кремля. Про це він заявив у дописі на свої сторінці у Facebook.

«Зеленський почав робити правильні та рішучі кроки по захисту українських національних інтересів. Це доконаний факт. І тут – вирок Стерненку, який підставляє президента під удар патріотичної, активної частини суспільства. Висновок напрошується сам: це вдала спецоперація Російської імперії та її холуїв в Україні», – робить висновок екслідер «Правого сектору».

Далі Ярош висловлює свою думку щодо того, кого саме із суддів він вважає агентами Кремля.

«Так звані «судді»: «тупицькі, вовки, попревичі» – це все агентурна мережа Кремля, тому й дії їх відбуваються на знищення нашої держави. На війні всі ворожі сітки необхідно ліквідовувати. У наших умовах – це революційне реформування судової гілки влади. «Дивним чином» правове свавілля в Одесі співпало з загостренням на фронті. Усе як по книжці…», – пише Ярош.

Ярош радить Зеленському не ховатись, не обгороджувати себе лавами українських нацгвардійців та поліцейських, а вийти на діалог до тих українців, які протидіють несправедливості.

Також він вимагає реформувати судову гілку влади. «У випадку, якщо інші судові інстанції продовжать цей репресивний курс, підготувати й опублікувати Указ Президента України «Про помилування Сергія Стерненка», – написав політик.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

«Слуги народу»розповіли, що політичні сили опозиції обох флангів роблять усе, щоби представити справу, як політичне протистояння з владою, звинуватити президента, спровокувати насильство та вуличні протести.

Прокурор Одещини Сергій Костенко пояснив, чому справу Стерненка розглядали аж п’ять років. На Банковій прокоментували вирок: президент не втручається в розслідування.