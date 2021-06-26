«Інакше, ви - му##к, брехун і пустодзвін». Ярош сказав Зеленському вибачитися за зрив спецоперації проти вагнерівців

Дмитро Ярош виступив із заявою з приводу скандального інтерв'ю президента Володимира Зеленського, в якому той відверто зізнається в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб, а також у розголошенні державної таємниці

Аби Зеленський, як президент, міг вийти з даної критичної для нього ситуації, Ярош закликає його принаймні вибачитися за свій вчинок

Український державний, політичний, військовий і громадський діяч, командир Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош виступив із заявою з приводу скандального інтерв'ю президента Володимира Зеленського, в якому той відверто зізнається в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб з виманювання найманців ПВК Вагнера із Росії через Білорусь для покарання їх за воєнні злочини на Донбасі, а також у розголошенні державної таємниці.

Заява командира з'явилася на його сторінці ввечері 25 червня 2021 року й вже набрала понад 400 передруків.

Скрін заяви Дмитра Яроша

«Внутрішнє обурення переповнює… Ми, українські патріоти, учасники російсько-української війни, все робили і робимо для того, щоб наша Держава Україна існувала, розбудовувалася, забезпечувала якісне і цивілізоване життя її громадянам, ставала фактором геополітики. І тут таке…», - висловлює обурення Дмитро Ярош.

«Та «дитяча наївність», яку ви продемонстрували у своєму крайньому інтерв’ю, і по великому рахунку, ваша «явка з повинною» мене, справді, вразила. Як же так можна? Адже всі ваші холуї, перепрошую, «говорящі голови» переконували все українське суспільство, що ніякої операції по нейтралізації великого кремлівського терористичного угрупування не було», - звертається Ярош до Зеленського.

При цьому сам він, за його власними словами, «добре знав, що така операція відбувалась».

Аби Зеленський, як президент, міг вийти з даної критичної для нього ситуації, Ярош закликає його принаймні вибачитися за свій вчинок.

«Я якихось радикальних закликів та дій, на цей момент, робити не буду. Поки що. Але, рекомендував би вам, як мінімум, вибачитися як перед всіма учасника цієї операції, так і перед українським народом. Інакше, Володимире Олександровичу, Ви - му##к, брехун і пустодзвін», - наголосив очільник УДА.

Як вже передавав «Главком», сенсаційне зізнання Зеленського сподобалася далеко не всім.

Президента висміяли в соцмережах.

Народні депутати вимагають викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі вагнерівців.

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