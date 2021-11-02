Яроша призначили радником головнокомандувача ЗСУ

Відповідний указ підписав генерал-лейтенант Валерій Залужний

Колишній лідер «Правого сектора», командувач «Української добровольчої армії», колишній народний депутат Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про це Яроша написав на сторінці у Facebook.

«Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником головнокомандувача Збройних сил України. Дякую за довіру! Разом переможемо! Україна понад усе!», – написав Ярош.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

До слова, вперше одне з формувань Збройних сил України очолила жінка.

Як відомо, 30 липня президент Зеленський на Донеччині представив нового командувача операцією Об’єднаних сил. Також Зеленський представив нове командування Генштабу ЗСУ.

До слова, Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив.

Як відомо, Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об'єднаних сил.