Ярош заявив, що у Зеленського низький авторитет серед військових

Вирішення проблем збройних сил не є пріоритетом для Зеленського, зазначив Ярош

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський не користується великим авторитетом у військових через те, що для президента не є пріоритетним вирішення проблем армії, переконаний радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош. Про це Ярош розповів Радіо НВ.

«Якщо чесно, я не можу сказати про великий авторитет верховного головнокомандувача (серед військових), але при цьому всьому якісь кроки робляться. Коли питання матеріального забезпечення армії поки що, на жаль, не вирішуються в достатньому обсязі; коли немає стимуляції зарплатами, соціальними виплатами; якщо вже декілька років не підвищується грошове забезпечення, то від цього авторитет рости не буде», – сказав Ярош.

При цьому він додав, що у ситуації, коли у Зеленського вся повнота влади в країні, питання армії повинні вирішуватися. І якщо ЗСУ будуть в пріоритеті у президента, тоді у нього з'явиться авторитет у збройних силах. Для цього главі держави потрібно більше працювати.

«Треба набагато активніше працювати людині, яка має практично всю владу в цій державі: перебуває на посаді верховного головнокомандувача, президента, контролює більшість у Верховній Раді, уряд. Армія не повинна бути не в пріоритеті. Збройні сили не повинні бути не в пріоритеті, тобто тут дуже важливо, щоб він правильно робив, тоді буде мати авторитет в армії», – підкреслив Дмитро Ярош.

Нагадаємо, наприкінці липня стало відомо, що головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак іде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

До слова, вперше одне з формувань Збройних сил України очолила жінка.

Як відомо, 30 липня президент Зеленський на Донеччині представив нового командувача операцією Об’єднаних сил. Також Зеленський представив нове командування Генштабу ЗСУ.

До слова, Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив.

Як відомо, Зеленський провів кадрові зміни в армії. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко. Сергій Шаптала призначений начальником Генерального штабу Збройних сил України, Олександр Павлюк – Командувачем об'єднаних сил.