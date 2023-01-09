Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща на високому рівні обговорила можливе надання Україні танків Leopard 2

Юрій Лящук
glavcom.ua
Польща на високому рівні обговорила можливе надання Україні танків Leopard 2
Польща має понад 240 танків Leopard
фото з відкритих джерел

Шрот нагадав, що Варшава ухвалить рішення про передачу Україні німецьких танків лише у випадку, якщо такі постачання пройдуть у рамках широкої коаліції

Президент Польщі Анджей Дуда провів сьогодні, 9 січня, засідання Ради національної безпеки. Однією з головних тем обговорень було прохання України щодо танків Leopard 2. Як повідомляє The Guardian, про це заявив голова канцелярії президента Польщі Павло Шрот.

«На порядку денному – прохання України про постачання важких бойових машин західного виробництва, включаючи німецькі танки Leopard 2», – заявив Шрот.

Він також нагадав, що Варшава ухвалить рішення про передачу Україні німецьких танків лише у випадку, якщо такі постачання пройдуть у рамках широкої коаліції.

Нагадаємо, Польща має понад 240 танків Leopard, всього на озброєнні: 137 танків Leopard 2A4, 105 танків Leopard 2A5 і менше 10 танків Leopard 2PL.

Також міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки Збройних сил України в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що Німеччина анонсувала «фінансовий Рамштайн» для України.

Відзначимо, голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен заявив, що Фінляндія також повинна передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять у Європі на ширшому рівні.

Читайте також: Що говорять у Берліні про поставку Україні БМП Marder
Теги: танки війна Польща Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Leopard мають міцну броню і відмінний захист від протитанкової зброї
Польща може передати Україні німецькі танки Leopard: про яку кількість йде мова
7 сiчня, 03:22
Фінляндія хоче бути залучена у процесі допомоги Україні
Фінляндія передасть Україні танки Leopard 2 лише за однієї умови
7 сiчня, 07:55
Британія може запропонувати близько 10 танків Challenger 2 достатньо для оснащення ескадрильї
Україна вперше може отримати британські танки Challenger 2 – Sky News
Вчора, 16:20

Політика

Сенатор США назвав цілі Путіна в Україні
Сенатор США назвав цілі Путіна в Україні
Польща на високому рівні обговорила можливе надання Україні танків Leopard 2
Польща на високому рівні обговорила можливе надання Україні танків Leopard 2
Вступ України до Євросоюзу: важливі переговори несподівано перенесли
Вступ України до Євросоюзу: важливі переговори несподівано перенесли
Прем’єр Чехії написав побажання українським воїнам на танку, який вирушить в Україну (фото)
Прем’єр Чехії написав побажання українським воїнам на танку, який вирушить в Україну (фото)
Як Путін благословляв в'язнів перед відправкою на війну: стали відомі деталі
Як Путін благословляв в'язнів перед відправкою на війну: стали відомі деталі
Естонія поспішає розпочати процедуру конфіскації російських активів
Естонія поспішає розпочати процедуру конфіскації російських активів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Речниця ДПСУ, яка хизувалася багатим життям, відреагувала на скандал
23K
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
23K
Глава ОБСЄ виступила проти виключення Росії з організації
15K
Якою була скандальна речниця ДПСУ: відео до та після призначення
9087
Онук Ірини Фаріон виявив проблему української інтелігенції
8984
Мобілізовані рашисти їдуть на український фронт у товарних вагонах (фото, відео)

Новини

Як росіяни помстилися за удар по Макіївці: аналіз основної пропаганди Кремля з початку року
Вчора, 18:27
Українська авіація завдала нищівних ударів по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:54
Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
7 сiчня, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
6 сiчня, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
6 сiчня, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту