Польща на високому рівні обговорила можливе надання Україні танків Leopard 2
Шрот нагадав, що Варшава ухвалить рішення про передачу Україні німецьких танків лише у випадку, якщо такі постачання пройдуть у рамках широкої коаліції
Президент Польщі Анджей Дуда провів сьогодні, 9 січня, засідання Ради національної безпеки. Однією з головних тем обговорень було прохання України щодо танків Leopard 2. Як повідомляє The Guardian, про це заявив голова канцелярії президента Польщі Павло Шрот.
«На порядку денному – прохання України про постачання важких бойових машин західного виробництва, включаючи німецькі танки Leopard 2», – заявив Шрот.
Він також нагадав, що Варшава ухвалить рішення про передачу Україні німецьких танків лише у випадку, якщо такі постачання пройдуть у рамках широкої коаліції.
Нагадаємо, Польща має понад 240 танків Leopard, всього на озброєнні: 137 танків Leopard 2A4, 105 танків Leopard 2A5 і менше 10 танків Leopard 2PL.
Також міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що не виключає постачання танків Leopard для підтримки Збройних сил України в майбутньому.
Раніше повідомлялося, що Німеччина анонсувала «фінансовий Рамштайн» для України.
Відзначимо, голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен заявив, що Фінляндія також повинна передати Україні бойові танки Leopard 2, якщо відповідне рішення ухвалять у Європі на ширшому рівні.
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