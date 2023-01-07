Польща може передати Україні німецькі танки Leopard: про яку кількість йде мова

Польща має понад 240 танків Leopard

Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки "Leopard" німецького виробництва. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого польського дипломата.

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«Вони дійсно розглядають можливість надати все, що завгодно, аби допомогти Україні», – сказав чеський чиновник, який бере безпосередню участь у постачанні західного озброєння в Україну, який підтвердив це прохання.

«Leopard мають набагато міцнішу броню і кращий захист від протитанкової зброї, ніж машини, які досі пропонували Франція, Німеччина та США.

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Польща має понад 240 танків Leopard, всього на озброєнні: 137 танків Leopard 2A4, 105 танків Leopard 2A5 і менше 10 танків Leopard 2PL.

У Польщі достатньо танків для двох танкових бригад, і вона планує з часом усі їх ввести у стрій, сказав Славомір Дебський, директор Польського інституту міжнародних відносин, варшавського аналітичного центру, близького до польського уряду.

За його словами, темпи, в яких вона може передати їх Україні, залежать від того, як швидко Польща отримає танки на заміну, які вона замовила у виробників з Південної Кореї та США. Передача танків Україні має бути схвалено Берліном.

«Це питання не якщо, а коли», – сказав Дебський, додавши, що небажання Заходу надавати танки нарешті зменшується після місяців дипломатичного тиску. «Це саме те, на чому Польща наполягала протягом багатьох місяців», – додав він.

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За приблизними даними, Польща передала Україні понад 240 модернізованих танків радянського зразка на початку війни.

Нагадаємо, уряд Німеччини в четвер оновив перелік військової допомоги Україні, переданої протягом останнього тижня.

Відзначимо, секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що надання Німеччиною танків Leopard Збройним силам України – це питання часу.

Німеччина заявила, що відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні, якщо юридичні питання будуть вирішені, і союзники також підуть цим шляхом.

У відповідь на повідомлення про готовність Німеччини арештувати російські активи у Росії традиційно взялися за погрози. Так, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив Берліну «аналогічними діями».