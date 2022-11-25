Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги

Альона Боженко
glavcom.ua
Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги
Норвегія передала Збройним Силам України нову партію військової допомоги
фото: TV2.no

Норвегія передала Україні  55 тис. одиниць зимового одягу для військових

У п'ятницю, 25 листопада, Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги. Про це повідомляє TV2.no

«Загалом ми даруємо зимовий одяг на 250 мільйонів норвезьких крон. Ми намагаємося його якомога швидше передати Україні. Холодна пора настає швидко», – заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

До цієї партії допомоги увійшло наступне:

  • 1 самохідна артилерійська установка M109 калібру 155-мм;
  • 20 тисяч запчастин для раніше наданих таких артустановок;
  • 55 тисяч одиниць зимового військового одягу;
  • 55 тисяч перев’язувальних матеріалів та індивідуальних пакетів;
  • 30 тисяч сухпайків.

Міністр додав, що Україні потрібна зброя, боєприпаси та спорядження, щоб продовжувати свою оборонну боротьбу. Він запевнив, що Норвегія продовжить підтримувати ЗСУ.

Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги фото 1
Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги фото 2

Також уряд Норвегії виділяє приблизно 150 млн норвезьких крон (15,1 млн доларів) на Військову допоміжну місію ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine). Про це повідомив норвезький уряд.

На сайті уряду Норвегії наголошується, що Україна потребує підтримки інших країн для протистояння агресії Росії, і ця підтримка має виявлятися наданням зброї та інших необхідних матеріалів Збройним силам України.

«Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не виграла війну проти України. Українські сили ведуть важливу битву за демократію та справедливість», – сказав міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Норвегія надала значну підтримку і продовжуватиме вносити свій внесок у вигляді пожертвувань військової техніки, обіцяють у норвезькому уряді.

Крім того, Норвегія частково профінансує запропоновану Естонією ініціативу щодо передачі Києву польових госпіталів, надавши на її реалізацію 45 млн крон (приблизно $4,5 млн). Королівство також поставить Україні п'ять санітарних автобусів вартістю 30 млн крон ($3 млн).

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Допомога містить додаткові боєприпаси та техніку.

Теги: Україна Норвегія міністр зброя боєприпаси

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

50 тис. українців отримають грошову допомогу
Українці отримають нову грошову допомогу: хто може розраховувати на виплати
Сьогодні, 02:35
Єврокомісія анонсувала додаткову допомогу Україні
Єврокомісія анонсувала додаткову допомогу Україні
22 листопада, 14:43
Америка передасть ЗСУ високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (Harm)
Новий пакет допомоги від США: що в нього входить
23 листопада, 19:19

Події в Україні

СБУ затримала зрадника, який хотів злити росіянам дані про «Азов» (фото)
СБУ затримала зрадника, який хотів злити росіянам дані про «Азов» (фото)
В Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія – Шмигаль
В Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія – Шмигаль
Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги
Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги
Скільки відсотків українців вважають Голодомор геноцидом: опитування
Скільки відсотків українців вважають Голодомор геноцидом: опитування
Влучили у лікарню й дитмайданчик. Наслідки обстрілу Куп'янська (фото)
Влучили у лікарню й дитмайданчик. Наслідки обстрілу Куп'янська (фото)
У Кривому Розі буде повністю зупинено рух електротранспорту
У Кривому Розі буде повністю зупинено рух електротранспорту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Американський політик пояснив, чому Путін випрошує переговори з Україною
143K
Лукашенко має постати перед трибуналом: Європарламент ухвалив важливе рішення
90K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
53K
Кремль цинічно прокоментував ракетну атаку РФ по Україні
44K
Газпром перейшов до нового етапу шантажу
44K
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту