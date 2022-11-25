Норвегія передала Україні 55 тис. одиниць зимового одягу для військових

У п'ятницю, 25 листопада, Норвегія передала Україні чергову партію військової допомоги. Про це повідомляє TV2.no.

«Загалом ми даруємо зимовий одяг на 250 мільйонів норвезьких крон. Ми намагаємося його якомога швидше передати Україні. Холодна пора настає швидко», – заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

До цієї партії допомоги увійшло наступне:

1 самохідна артилерійська установка M109 калібру 155-мм;

20 тисяч запчастин для раніше наданих таких артустановок;

55 тисяч одиниць зимового військового одягу;

55 тисяч перев’язувальних матеріалів та індивідуальних пакетів;

30 тисяч сухпайків.

Міністр додав, що Україні потрібна зброя, боєприпаси та спорядження, щоб продовжувати свою оборонну боротьбу. Він запевнив, що Норвегія продовжить підтримувати ЗСУ.

Також уряд Норвегії виділяє приблизно 150 млн норвезьких крон (15,1 млн доларів) на Військову допоміжну місію ЄС з підтримки України (EUMAM Ukraine). Про це повідомив норвезький уряд.

На сайті уряду Норвегії наголошується, що Україна потребує підтримки інших країн для протистояння агресії Росії, і ця підтримка має виявлятися наданням зброї та інших необхідних матеріалів Збройним силам України.

«Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не виграла війну проти України. Українські сили ведуть важливу битву за демократію та справедливість», – сказав міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Норвегія надала значну підтримку і продовжуватиме вносити свій внесок у вигляді пожертвувань військової техніки, обіцяють у норвезькому уряді.

Крім того, Норвегія частково профінансує запропоновану Естонією ініціативу щодо передачі Києву польових госпіталів, надавши на її реалізацію 45 млн крон (приблизно $4,5 млн). Королівство також поставить Україні п'ять санітарних автобусів вартістю 30 млн крон ($3 млн).

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Допомога містить додаткові боєприпаси та техніку.