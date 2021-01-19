ДБР оголосило підозру голові Конституційного суду Тупицькому

29 грудня 2020 року Тупицький був відсторонений від посади на два місяці

Тупицький звинувачується у «вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя»

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру голові Конституційного суду України Олександру тупицькому. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

Зазначається, що підозра висунута за погодженням з в.о. генпрокурора.

Тупицький звинувачується у «вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань)».

«Нехтуючи вимогами Конституції України та положеннями Кримінального процесуального кодексу України, діючи з метою перешкоджання встановленню істини у кримінальному провадженні у якому він є підозрюваним, цей суддя продовжує прибувати на робоче місце, перешкоджати установленню істини у кримінальному провадженні, наданню його підлеглими документів на запити органу досудового розслідування та явці осіб за повістками слідчого», ‒ йдеться у повідомленні.

У ДБР наголошують, що «голова КСУ після повідомлення про підозру імітує її невручення, ненабуття статусу підозрюваного, відвідуючи робоче місце».

«Секретаріат КСУ фактично перетворено на юридичну фірму його голови, оскільки останній готує, друкує, реєструє, відправляє документи для голови Суду, які не мають жодного відношення до конституційного судочинства, а лише пов’язані з його участю в кримінальному провадженні», ‒ стверджують у ДБР.

У ДБР підкреслюють, що враховуючи суспільний резонанс щодо кримінального провадження у якому судді Конституційного суду України та його Голові повідомлено про підозру, інформуємо, що слідчими Державного бюро розслідувань з суворим дотриманням вимог чинного законодавства України вживаються вичерпні заходи для забезпечення виконання указу президента України від 29 грудня 2020 року № 607/2020, згідно з яким останній протягом двох місяців не має права виконувати повноваження судді Конституційного Суду та його Голови та перебувати в приміщенні даного суду.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

«Іншим чином, ніж шляхом відсторонення від посади судді КСУ й одночасно його голови, неможливо запобігти ризикам впливу останнього на інших свідків у цьому кримінальному провадженні – співробітників КСУ, перешкоджання наданню ними документів на запит слідчого, явки на допит тощо», ‒ інформують у ДБР.

Як повідомлялося, Конституційний суд заявив, що охорона не пускає Тупицького на роботу.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

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