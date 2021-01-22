Відсторонений голова Конституційного суду написав звернення до Зеленського

Очільник КСУ заявив, що президент не мав права відстороняти його від посади

Відсторонений від посади голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням притягнути до відповідальності керівництво Управління державної охорони (УДО) та її працівників, які не дозволяли йому потрапити в будівлю суду.

Відповідне звернення Тупицького опубліковано на сайті КСУ.

Тупицький заявляє, що у Зеленського, згідно з Конституцією, немає права його відсторонювати і тому він не втратив статус судді КСУ і продовжує бути головою Конституційного суду.

Він поскаржився на співробітників УДО, які не допускали його до робочого місця 19, 20, 21 січня. Тупицький вказує, що разом з іншими суддями подав заяви в прокуратуру на співробітників УДО.

Він попросив Зеленського розблокувати роботу КСУ, залучити до відповідальності керівництво та інших працівників УДО.

Також він попросив негайно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони.

До слова, Тупицький вимагає у Венедіктової вручити йому підозру «правильно».

Раніше Главком повідомляв, що 19 січня ДБР оголосило підозру голові Конституційного суду Тупицькому.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького.

19 січня Конституційний суд заявив, що охорона не пускає Тупицького на роботу.

14 січня, відсторонений на два місяці від посади голова Конституційного суду Олександр Тупицький прилетів в Україну і втік від журналістів.

13 січня на сайті Конституційного суду його голова Олександр Тупицький оприлюднив заяву, де йшлося про вручення йому підозри в аеропорту. Тупицький наголосив, що проведення публічного «шоу» з інсценуванням вручення підозри планувалося за участі окремих ЗМІ та громадських активістів, про це йому стало «відомо з достовірних джерел з посиланням на Офіс президента».

Раніше відсторонений від посади на два місяці голова Конституційного суду Олександр Тупицький полетів з родиною на відпочинок у Дубаї. Після цього з'явились фото, як Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.