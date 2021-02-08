Нема Тупицького – нема нічого: в КСУ не можуть заплатити комуналку й зарплати через відсторонення голови суду

Тупицький відсторонений від обов’язків судді КСУ, але не відсторонений від обов’язків голови КСУ

Заборгованість за несплату комунальних платежів складає п'ять мільйонів гривень щодня

Через відсторонення голови Конституційного суду України Олександра ТупицькогоЮ співробітники КСУ не отримали зарплату та не можуть заплатити комунальні послуги установи.

Про це на брифінгу заявив науковий консультант Конституційного суду України Анатолій Селіванов, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, Тупицький, згідно з указом, відсторонений від обов’язків судді КСУ, але не відсторонений від виконання обов’язків голови КСУ і в його розпорядженні знаходиться печатка, яка ставиться на фінансовій документації для Казначейства.

«Голова КСУ не може пройти в будівлю Конституційного суду… у нього немає доступу до сейфа, де знаходиться печатка… він не може пройти до свого кабінету і поставити цю печатку», – сказав Селіванов.

За його словами, заборгованість за несплату комунальних платежів складає п'ять мільйонів гривень щодня. Зарплату співробітники КСУ отримали, оскільки печатку поставив керівник секретаріату, але, як він стверджує, наступного разу Казначейство може не прийняти такий документ.

Нагадаємо, 19 січня співробітники держохорони, згідно з указом президента, не пустили голову Конституційного суду Олександра Тупицького до приміщення КСУ та його робочого кабінету.

Також, слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру Тупицькому, звинувачуючи його у «вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя».

Очільник КСУ заявив, що президент не мав права відстороняти його від посади та звернувся до нього з проханням притягнути до відповідальності керівництво Управління державної охорони (УДО) та її працівників, які не дозволяли йому потрапити в будівлю суду.

Втім, днями стало відомо, що Тупицький продовжує виконувати свої службові обов’язки дистанційно та отримує зарплату у повному обсязі.