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    Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала ще пʼятьох кандидатів у нардепи

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    Довибори в округах №197 та №184 відбудуться 31 жовтня - Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала ще пʼятьох кандидатів у нардепи
    Довибори в округах №197 та №184 відбудуться 31 жовтня
    фото: Цензор.нет

    ЦВК зареєструвала двох кандидатів від Черкащини та трьох від Херсонщини

    Центральна виборча комісія зареєструвала ще пʼятьох кандидатів на довибори у Верховну Раду, які відбудуться у виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) 31 жовтня. Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок.

    Відтак ЦВК зареєструвала кандидатами у нардепи:

    • від ВО «Свобода» Олега Баркаренка (округ №184);
    • від «Партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити» Геннадія Лагуту (округ №184);
    • від «Команди Семчишина» Сергія Матвійчука (округ №184);
    • від партії «Молодий Харків» Олену Козачук (округ №197);
    • від «Команди Андрія Балоги» Вʼячеслава Резнікова (округ №197).

    Перед цим ЦВК вже зареєструвала кандидатами у нардепи по округу №197 висуванця «Свободи» Андрія Іллєнка, Української галицької партії – Богдана Панкевича, «Влади народу» – Антона Подчапка, від «Слуги народу» – Віталія Войцехівського, від «Народовладдя» – Сергія Василенка та від політсили «Нові обличчя» – Наталію Степушенко.

    Що стосується 184-го округу, то там вже кандидатами у нардепи зареєстровані кандидати від партій «Національна платформа» — Катерина Одарченко, «Нові обличчя» – Андрій Помазан та «Народовладдя» – Ігор Токовенко.

    Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.

    Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

    Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

    Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

    Теги: ЦВК Верховна Рада вибори Херсонщина Черкащина
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    Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала ще пʼятьох кандидатів у нардепи