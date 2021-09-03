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    Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала першого кандидата

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    &laquo;Свободівець&raquo; Андрій Іллєнко йде на вибори до парламенту від Черкаської області - Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала першого кандидата

    «Свободівець» Андрій Іллєнко йде на вибори до парламенту від Черкаської області

    Фото: facebook.com/andriy.illenko

    Сімом кандидатам Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації

    Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати на проміжних виборах.

    «Комісія зареєструвала Андрія Іллєнка кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) на проміжних виборах народного депутата України 31 жовтня 2021 року від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», – повідомили у пресцентрі ЦВК.

    Фото: facebook.com/andriy.illenko
    Фото: facebook.com/andriy.illenko

    Як відзначається, ще сімом кандидатам відмовлено у реєстрації, зокрема

    • Едуарду Коваленку від політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов’ян»,
    • Євгенії Кувшинніковій від політичної партії «Козацька українська партія»,
    • Ірині Мельник від політичної партії «Акцент»,
    • Олексію Міхальову від політичної партії «Соціально-політичний союз «Інтелектуальна ініціатива»,
    • Михайлу Мукерії від партії «Союз»,
    • Анні Нечепорук від політичної партії «Велика Україна» (ОВО № 184)
    • Наталії Єгоровій від політичної партії «Козацька українська партія» (ОВО № 197).

    Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.

    Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

    Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

    Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

    Додамо, що торік «Свобода» висунула екснардепа Іллєнка кандидатом у мери Києва. Але він набраав лише 14519 голосів виборців. На виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.

    Читайте також: «Слуга» Камельчук та екснардеп Іллєнко зчинили сварку в ефірі: «Ти хто такий, що рота закриваєш?»

    Теги: ЦВК Верховна Рада вибори депутат Свобода Україна Черкащина парламент
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    Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала першого кандидата