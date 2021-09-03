Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала першого кандидата
«Свободівець» Андрій Іллєнко йде на вибори до парламенту від Черкаської області
Сімом кандидатам Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації
Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у народні депутати на проміжних виборах.
«Комісія зареєструвала Андрія Іллєнка кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 197 (Черкаська область) на проміжних виборах народного депутата України 31 жовтня 2021 року від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», – повідомили у пресцентрі ЦВК.
Як відзначається, ще сімом кандидатам відмовлено у реєстрації, зокрема
- Едуарду Коваленку від політичної партії «Соціал-патріотична асамблея слов’ян»,
- Євгенії Кувшинніковій від політичної партії «Козацька українська партія»,
- Ірині Мельник від політичної партії «Акцент»,
- Олексію Міхальову від політичної партії «Соціально-політичний союз «Інтелектуальна ініціатива»,
- Михайлу Мукерії від партії «Союз»,
- Анні Нечепорук від політичної партії «Велика Україна» (ОВО № 184)
- Наталії Єгоровій від політичної партії «Козацька українська партія» (ОВО № 197).
Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.
Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.
Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.
Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.
Додамо, що торік «Свобода» висунула екснардепа Іллєнка кандидатом у мери Києва. Але він набраав лише 14519 голосів виборців. На виборах київського міського голови перемогу отримав чинний мер Віталій Кличко, за якого проголосував 365161 виборець, що складає 50,52%.