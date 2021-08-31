У двох областях 1 вересня стартує виборчий процес

У двох округах цієї осені відбудуться вибори

31 жовтня мають відбутися довибори до Ради

Завтра, 1 вересня, стартує виборчий процес на округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область). На них 31 жовтня пройдуть довибори до Верховної Ради. Про це повідомляє «Голос України».

Зокрема, в парламентській газеті опубліковано офіційні постанови ЦВК про проведення проміжних виборів.

Повідомляється, що вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

В оприлюднених постановах уточнюється, що виборчий процес на округах 184 і 197 починається з 1 вересня 2021 року.

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