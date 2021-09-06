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    «Слуга народу» висунула кандидата на довибори в Раду у Черкаській області

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    &laquo;Слуги&raquo;&nbsp;висунули мера райцентру Черкаської області на довиборах в Раду - «Слуга народу» висунула кандидата на довибори в Раду у Черкаській області

    «Слуги» висунули мера райцентру Черкаської області на довиборах в Раду

    Фото з відкритих джерел

    «Слуга народу» хоче завести у Верховну Раду мера Золотоноші

    Партія «Слуга народу» висунула кандидата у народні депутати на проміжні вибори до Верховної Ради. Про це повідомив нардеп Олександр Качура в Telegram.

    «Партія «Слуга Народу» на сьогоднішньому засіданні висунула кандидатом на довиборах народних депутатів по округу № 197 мера Золотоноші Віталія Войцеховського», – написав він.

    Нардеп додав, що на округ №184 кандидата оберуть пізніше.

    Вибори продуть 31 жовтня.

    Нагадаємо, ЦВК зареєструвала Андрія Іллєнка кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 197.

    Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.

    Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

    Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

    Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

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    Теги: ЦВК вибори Черкащина Telegram партія Слуга народу
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    «Слуга народу» висунула кандидата на довибори в Раду у Черкаській області