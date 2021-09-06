«Слуга народу» висунула кандидата на довибори в Раду у Черкаській області
«Слуги» висунули мера райцентру Черкаської області на довиборах в Раду
«Слуга народу» хоче завести у Верховну Раду мера Золотоноші
Партія «Слуга народу» висунула кандидата у народні депутати на проміжні вибори до Верховної Ради. Про це повідомив нардеп Олександр Качура в Telegram.
«Партія «Слуга Народу» на сьогоднішньому засіданні висунула кандидатом на довиборах народних депутатів по округу № 197 мера Золотоноші Віталія Войцеховського», – написав він.
Нардеп додав, що на округ №184 кандидата оберуть пізніше.
Вибори продуть 31 жовтня.
Нагадаємо, ЦВК зареєструвала Андрія Іллєнка кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 197.
Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.
Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.
Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.
Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.