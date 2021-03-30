Рада позбавила мандатів двох нардепів

У парламенті з'явиться два нових народних обранці

Верховна Рада позбавила депутатських повноважень «слугу народу» і колишнього шоумена Олександра Скічка та представника групи «За майбутнє» Ігора Колихаєва.

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Ради у вівторок.

Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.

Тепер ЦВК повинна призначити довибори на двох округах, щоб обрати нових народних депутатів, які зайдуть до Ради замість Скічка та Колихаєва.

Також сьогодні попри штовханину в Раді нардепи засудили заворушення під Офісом президента.

А також ухвалили Заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту.

Цього ж дня Верховна Рада призначила дату виборів мера Харкова.

До слова, 30 березня Е-паспорти прирівняли до паперових. Рада прийняла зміни до закону.