Викриття «слуги народу» Трухіна. Розчарований Лещенко порадив нардепу «зникнути»

«Себе ви вже не врятуєте, але ви можете своїх друзів хоча б врятувати»

Колишній нардеп, журналіст та телеведучий, якого вважають пов’язаним із Офісом президента, Сергій Лещенко у своєму відеоблозі на Youtube висловив обурення ситуацією із народними депутатом Олександром Трухіним, за участю якого відбулося ДТП.

«Він має написати покаянного листа, вийти з фракції і зникнути на пів року взагалі з інформаційного простору, ходити тільки на допити», – зазначив екснардеп.

Сергій Лещенко наголосив, що політичні опоненти провладної політичної сили вже взяли на озброєння цю історію, тож вона може завдати значної шкоди «слугам народу».

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Лещенко зазначив, що через епідемічну ситуацію парламентська фракція «слуг народу» може не зібратися для виключення депутата Трухіна зі своїх лав ще упродовж двох тижнів. За умови, що упродовж всього цього часу скандал із Трухіним активно «розчісуватимуть» ЗМІ, рейтинги «Слуги народу» можуть «обвалитися о однозначної цифри».

«Тому, як казалося в рекламі, «Думайте!» пане Трухін, себе ви вже не врятуєте, але ви можете своїх друзів, хоча б, врятувати. Ви політично заплатите за це ціну, однак хоча б не нанесете такого нищівного удару», – зазначив Лещенко.

Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, що нардепа Трухіна виключили з партії «Слуги народу».

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

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