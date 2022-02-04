Ексгенпрокурор спрогнозував, чим завершиться справа Трухіна (відео)

Руслан Рябошапка не бачить намірів керівництва правоохоронних органів довести «справу Трухіна» до логічного завершення

Керівництво правоохоронних органів наразі не демонструє прагнення розслідувати та довести до логічного завершення справу про резонансне ДТП, пов’язану із народним депутатом Трухіним. Таку думку в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» висловив колишній Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

«Для того, щоб справа завершилася результатом, який би влаштував наше суспільство, потрібні незалежні правоохоронні органи. А ми сьогодні бачимо, о ані Генеральний прокурор, ані керівник Державного буро розслідувань, ані міністр внутрішніх справ не незалежними особами, що оцолюють ці правоохоронні органи – це перше. Друге – ми повинні враховувати, що вже минуло п’ять місяців і, мені здається, за п’ять місяців було використано всі можливі і неможливі способи для того, щоб знищити докази, які могли би підтвердити провину Трухіна, або навпаки які його би могли виправдати», – зазначив колишній Генеральний прокурор.

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Тож, на думку Рябошапки, перспектива фахового та неупередженого розслідування «справи Трухіна» є досить сумнівними.

Колишній очільник Офісу Генерального прокурора додав, що суспільству у даному випадку залишається сподіватися лише на журналістів, яким, можливо, вдасться знайти та оприлюднити обставини резонансного ДТП та усього, що відбувалося навколо нього.

Нагадаємо, 2 лютого стало відомо, що нардепа Трухіна виключили з партії «Слуги народу».

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

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