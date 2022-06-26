Байден посилив контроль над зброєю у США
Глава Білого дому назвав закон «найважливішим за останні 30 років»
Президент США Джо Байден у суботу, 25 червня, підписав закон про посилення заходів безпеки у сфері обігу стрілецької зброї. Про це інформувало агентство Associated Press.
«Я був тут 30 років тому, коли востаннє ця країна ухвалювала важливі закони про безпеку зброї, і сьогодні я тут, щоб ухвалити найважливіший закон за останні 30 років», – прокоментував своє рішення глава держави.
Так, згаданий документ:
- посилює перевірки потенційних покупців зброї віком від 18 до 21 року;
- робить федеральним злочином придбання та контрабанду стрілецької зброї через підставних осіб;
- заохочує штати до прийняття норм, що дозволяють відмовляти у володінні пістолетами та гвинтівками особам, яких суд визнає небезпечними для суспільства;
- фінансує програми шкільної безпеки та психологічної допомоги молоді;
- передбачає заборону на володіння зброєю особам, засудженим за домашнє насильство, упродовж як мінімум п'яти років.
- Раніше Верховний суд США скасував закон штату Нью-Йорк про режим носіння зброї, який діяв понад 100 років і обмежував потайне носіння короткоствольної зброї.
Нагадаємо, днями у США сталася стрілянина в церкві, є жертви.
Також 2 червня у США сталася стрілянина з багатьма постраждалими.
Перед цим сталася стрілянина в американській школі.