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    Соціум

    Байден посилив контроль над зброєю у США

    Зокрема передбачається заборона на володіння зброєю особам, засудженим за домашнє насильство - Байден посилив контроль над зброєю у США
    Зокрема передбачається заборона на володіння зброєю особам, засудженим за домашнє насильство
    фото з відкритих джерел

    Глава Білого дому назвав закон «найважливішим за останні 30 років»

    Президент США Джо Байден у суботу, 25 червня, підписав закон про посилення заходів безпеки у сфері обігу стрілецької зброї. Про це інформувало агентство Associated Press.

    «Я був тут 30 років тому, коли востаннє ця країна ухвалювала важливі закони про безпеку зброї, і сьогодні я тут, щоб ухвалити найважливіший закон за останні 30 років», – прокоментував своє рішення глава держави.

    Так, згаданий документ:

    • посилює перевірки потенційних покупців зброї віком від 18 до 21 року;
    • робить федеральним злочином придбання та контрабанду стрілецької зброї через підставних осіб;
    • заохочує штати до прийняття норм, що дозволяють відмовляти у володінні пістолетами та гвинтівками особам, яких суд визнає небезпечними для суспільства;
    • фінансує програми шкільної безпеки та психологічної допомоги молоді;
    • передбачає заборону на володіння зброєю особам, засудженим за домашнє насильство, упродовж як мінімум п'яти років.
    • Раніше Верховний суд США скасував закон штату Нью-Йорк про режим носіння зброї, який діяв понад 100 років і обмежував потайне носіння короткоствольної зброї.

    Нагадаємо, днями у США сталася стрілянина в церкві, є жертви.

    Також 2 червня у США сталася стрілянина з багатьма постраждалими.

    Перед цим сталася стрілянина в американській школі.

    Теги: росія окупанти суд США війна Нью-Йорк закон Україна домашнє насильство окупація #stoprussia
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    Байден посилив контроль над зброєю у США