Байден посилив контроль над зброєю у США

Зокрема передбачається заборона на володіння зброєю особам, засудженим за домашнє насильство

Глава Білого дому назвав закон «найважливішим за останні 30 років»

Президент США Джо Байден у суботу, 25 червня, підписав закон про посилення заходів безпеки у сфері обігу стрілецької зброї. Про це інформувало агентство Associated Press.

«Я був тут 30 років тому, коли востаннє ця країна ухвалювала важливі закони про безпеку зброї, і сьогодні я тут, щоб ухвалити найважливіший закон за останні 30 років», – прокоментував своє рішення глава держави.

Так, згаданий документ:

посилює перевірки потенційних покупців зброї віком від 18 до 21 року;

робить федеральним злочином придбання та контрабанду стрілецької зброї через підставних осіб;

заохочує штати до прийняття норм, що дозволяють відмовляти у володінні пістолетами та гвинтівками особам, яких суд визнає небезпечними для суспільства;

фінансує програми шкільної безпеки та психологічної допомоги молоді;

передбачає заборону на володіння зброєю особам, засудженим за домашнє насильство, упродовж як мінімум п'яти років.

Раніше Верховний суд США скасував закон штату Нью-Йорк про режим носіння зброї, який діяв понад 100 років і обмежував потайне носіння короткоствольної зброї.

Нагадаємо, днями у США сталася стрілянина в церкві, є жертви.

Також 2 червня у США сталася стрілянина з багатьма постраждалими.

Перед цим сталася стрілянина в американській школі.