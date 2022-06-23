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    Політика

    Прем’єр Британії спрогнозував, коли Україна зможе почати контрнаступ

    Британія повинна допомогти Києву &ndash; Джонсон - Прем’єр Британії спрогнозував, коли Україна зможе почати контрнаступ
    Британія повинна допомогти Києву – Джонсон
    фото з відкритих джерел

    Через кілька місяців армія РФ сповільниться

    Наступ російських військ в Україні істотно сповільниться в найближчі місяці. Тому важливо підтримати зброєю подальший контрнаступ українських військ. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

    «Наша військова розвідка вважає, що темпи наступу російської армії в Україні сповільняться в найближчі кілька місяців, оскільки війська вичерпають свої ресурси», – заявив британський прем'єр.

    Він також зазначив, що в найближчі кілька місяців Росія може прийти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед через вичерпані ресурси. Саме в той момент важливо допомогти українцям змінити динаміку бойових дій.

    «У такій мірі, в якій українці здатні почати контрнаступ, його слід підтримати. Зброєю, яку вони вимагають від нас», – додав Джонсон.

    Раніше Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні.

    Нагадаємо, Джонсон спрогнозував, до чого призведуть поступки Путіну.

    Тим часом Велика Британія готуватиме армію до війни в Європі. Новий глава збройних сил Великої Британії хоче створити армію, здатну перемогти РФ.

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    Теги: розвідка росія окупанти армія війна українці Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Прем’єр Британії спрогнозував, коли Україна зможе почати контрнаступ