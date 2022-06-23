Прем’єр Британії спрогнозував, коли Україна зможе почати контрнаступ

Через кілька місяців армія РФ сповільниться

Наступ російських військ в Україні істотно сповільниться в найближчі місяці. Тому важливо підтримати зброєю подальший контрнаступ українських військ. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

«Наша військова розвідка вважає, що темпи наступу російської армії в Україні сповільняться в найближчі кілька місяців, оскільки війська вичерпають свої ресурси», – заявив британський прем'єр.

Він також зазначив, що в найближчі кілька місяців Росія може прийти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед через вичерпані ресурси. Саме в той момент важливо допомогти українцям змінити динаміку бойових дій.

«У такій мірі, в якій українці здатні почати контрнаступ, його слід підтримати. Зброєю, яку вони вимагають від нас», – додав Джонсон.

Раніше Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні.

Нагадаємо, Джонсон спрогнозував, до чого призведуть поступки Путіну.

Тим часом Велика Британія готуватиме армію до війни в Європі. Новий глава збройних сил Великої Британії хоче створити армію, здатну перемогти РФ.

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