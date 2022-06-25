Борис Джонсон розповів, що змусить його піти у відставку

Прем'єр-міністр Великої Британії назвав умови, за яких він полишив би посаду

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що серед принципових питань, які б він розглядав як причину своєї відставки, могла б стати поразка у підтримці України. Про це він розповів у радіоефірі BBC.

У відповідь на запитання, чи вважає Джонсон, що лідерство пов'язане з мораллю, і чи є якісь обставини, за яких він пішов би у відставку, британський прем’єр вказав на підтримку України.

«Звичайно, я думаю, що це (про мораль). Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов», – сказав Джонсон.

Водночас він наголосив, що «не бачить» такої ситуації.

Останнім часом Джонсона неодноразово закликали піти у відставку. Спершу через скандальну ковідну вечірку на Даунінг-стріт, пізніше через програш консерваторів на проміжних виборах. Палата громад намагалась висловити йому вотум недовіри, але Джонсон зберіг посаду.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що G7 та НАТО не повинні підштовхувати Україну погоджуватися на невигідні умови миру. Джонсон закликав західні країни «дати українцям стратегічну витривалість».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що наступ російських військ в Україні істотно сповільниться в найближчі місяці. Тому важливо підтримати зброєю подальший контрнаступ українських військ.

Також Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні.

Тим часом Велика Британія готуватиме армію до війни в Європі. Новий глава збройних сил Великої Британії хоче створити армію, здатну перемогти РФ.

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