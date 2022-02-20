Екснардеп поскаржився, що Facebook заблокував його відео із Зеленським «за насильство»

Такий вигляд мав той допис журналіста, який потрапив у бан

Соцмережа побачила у публікації Лещенка щось загрозливе?

Колишній нардеп, журналіст та телеведучий, якого вважають пов’язаним із Офісом президента, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко на своїй сторінці у Facebook поскаржився, що соцмережа заблокувала його пост.

У публікації Лещенко осипав похвалами виступ президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції. Зокрема, він написав, що «ніхто з «традиційних політиків» на таке не здатний».

А от Facebook, очевидно, побачив у пості Лещенка щось загрозливе.

«Facebook приховав опубліковане мною відео з виступом Зеленського у Мюнхені. Причини – на екрані. Подав скаргу на це рішення як необґрунтоване та навіть безглузде», – підписав скріншот Лещенко.

Нагадаємо, Лещенко не відповів, навіщо б'ють молотками по колесах вагонів.

Раніше Лещенко показав, як відроджує «Укрзалізницю» на новій посаді (фото).

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