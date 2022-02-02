Наглядова рада «Укрзалізниці» обрала собі нового голову, його заступником став Лещенко

Гепард Хафер став новим головою Наглядової ради АТ «Укрзалізниця»

Відбулося установче засідання нової Наглядової ради АТ «Укрзалізниця», на якому було представлено нових членів ради та обрано її голову. Ним став Гепард Хафер. Посаду заступника голови Наглядової ради зайняв Сергій Лещенко.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Впевнений, що експертиза кожного з членів Наглядової ради у залізничній галузі, сфері перевезень, фінансах, реформах допоможе нам налагодити конструктивну роботу та швидше досягнути поставлені цілі», – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Реформа корпоративного управління та масштабна модернізація «Укрзалізниці» відбуваються у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Початок роботи нової Наглядової ради Укрзалізниці, за словами міністра, є важливим етапом для реформи корпоративного управління. Про необхідність дотримання принципів OECD і налагодження ефективної роботи Правління та Наглядової ради нинішня команда МІУ заявляла з самого початку.

«Пріоритет президента, уряду та МІУ – трансформація пасажирських перевезень, масштабне оновлення інфраструктури в рамках «Великого будівництва», ефективні вантажні перевезення», – додав Кубраков.

За останні пів року Міністерство та уряд, на його думку, заклали гарну основу для розвитку «Укрзалізниці» – були підвищені вантажні тарифи, налагоджені прямі закупівлі електроенергії у виробника, вирішена багаторічна проблема оподаткування земель, якими користується УЗ, стартувала десятирічна програма оновлення українського парку вантажних вагонів.

Наступне засідання Наглядової ради відбудеться у кінці лютого.

Наглядова рада «Укрзалізниці» не працювала з вересня 2021 року через закінчення терміну дії контрактів чотирьох її членів. Конкурсний відбір нових членів ради Кабмін завершив у грудні минулого року.