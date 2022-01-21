Американські санкції. Лещенко озвучив перелік осіб, яким треба приготуватися

Підсанкційний нардеп вважає, що потрапив під обмеження через Лещенка. Той відповів

У четвер, 20 січня, міністерство фінансів США запровадило санкції проти чотирьох громадян України, зокрема проти народних депутатів від ОПЗЖ Тараса Козака та Олега Волошина.

Також санкції запровадили проти колишнього українського чиновника Володимира Олійника, який втік з України в Росії. Ще під санкції потрапив ексзаступник секретаря РНБО України Володимира Сівковича.

Коментуючи запровадження санкцій США нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин заявив, що потрапив під обмеження за критику «соросят» або Сергія Лещенка.

«Критикуєш соросят або Лещенка – заслуговуєш на заходи впливу. Напевно, логічно в умовах нової холодної війни, де є лише дві сторони», – заявив Волошин.

На цю заяву вже відреагував екснардеп та колишній журналіст Сергій Лещенко. Він попередив у Facebook, кому з журналістів слід «готуватися».

«На правах головного караючого меча міністерства фінансів Америки попереджаю: (Дмитру, – ред.) Гордону та (Наталії) Влащенко приготуватися, (Василю) Голованову – задуматись, а (Матвію) Ганапольському – самозабанитися», – пожартував Лещенко.

До слова, нещодавно з'ясувалося, що фірма нардепа Козака видобувала нафту в Росії, забезпечуючи його мільйонами доларів.

Напередодні нового року стало відомо, де переховуються нардеп-втікач Козак та його дружина. З'ясувалося, що вони зараз у РФ.

У вересні соратник Медведчука Козак, якого розшукують українські правоохоронці, «подав голос» із Білорусі.

Додамо, що проти Андрія Деркача на три роки запроваджено санкції РНБО, які передбачають: блокування активів (тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном); обмеження торговельних операцій; обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; заборону участі у приватизації, оренді державного майна; позбавлення державних нагород України тощо.

Як стало відомо «Главкому», Деркач через суд хоче знести санкції РНБО.