Незворушний Огризко став героєм соцмереж (фото)

Володимир Огризко не кинувся рознімати забіяк, а спокійно сидів і спостерігав за бійкою

У прямому ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» 18 лютого журналіст і головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов та депутат Верховної Ради від «Опозиційної платформи за життя» Нестор Шуфрич побилися. Реакція присутнього у студії дипломата Володимира Огризка, який, на відміну від решти гостей, не кинувся рознімати забіяк, а спокійно сидів і спостерігав за бійкою, відразу стала темою для обговорення та жартів в мережі.

Інтернет-користувачі відреагували на протистояння дописами, жартами та мемами. Так, колега Бутусова Тетяна Даниленко нагадала, що Шуфрич – голова парламентського комітету з питань свободи слова.

Траплялися й інші дотепні коментарі: «Огризко, дипломат на молекулярному рівні. Вiдчуваю що в нього теж руки чесалися. Видно ж що задоволений», «Все життя – це бійка Бутусова з Шуфричем, а ти в ньому Огризко», «Огризко мій герой».

Як повідомлялось, бійка почалася, коли Юрій Бутусов звинуватив Шуфрича у зраді України та зазначив, що присутність проросійського політика на шоу є проявом неповаги до глядачів, зокрема військовослужбовців, які боронять Україну.

«Якщо ми громадяни України, ми не можемо дозволити негідникам вести тут пропаганду», – заявив Бутусов.

Проросійський політик Шуфрич відповів, що «зрадник чи ні – нехай встановлює суд». Невдовзі після цього Бутусов дав політикові ляпаса і розпочалася бійка.