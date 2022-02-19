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    Незворушний Огризко став героєм соцмереж (фото)

    &laquo;Огризко, дипломат на молекулярному рівні&raquo; - Незворушний Огризко став героєм соцмереж (фото)

    «Огризко, дипломат на молекулярному рівні»

    Володимир Огризко не кинувся рознімати забіяк, а спокійно сидів і спостерігав за бійкою

    У прямому ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» 18 лютого журналіст і головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов та депутат Верховної Ради від «Опозиційної платформи за життя» Нестор Шуфрич побилися. Реакція присутнього у студії дипломата Володимира Огризка, який, на відміну від решти гостей, не кинувся рознімати забіяк, а спокійно сидів і спостерігав за бійкою, відразу стала темою для обговорення та жартів в мережі.

    Інтернет-користувачі відреагували на протистояння дописами, жартами та мемами. Так, колега Бутусова Тетяна Даниленко нагадала, що Шуфрич – голова парламентського комітету з питань свободи слова.

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    Незворушний Огризко став героєм соцмереж (фото)
    Незворушний Огризко став героєм соцмереж (фото)
    Незворушний Огризко став героєм соцмереж (фото)

    Траплялися й інші дотепні коментарі: «Огризко, дипломат на молекулярному рівні. Вiдчуваю що в нього теж руки чесалися. Видно ж що задоволений», «Все життя – це бійка Бутусова з Шуфричем, а ти в ньому Огризко», «Огризко мій герой».

    Як повідомлялось, бійка почалася, коли Юрій Бутусов звинуватив Шуфрича у зраді України та зазначив, що присутність проросійського політика на шоу є проявом неповаги до глядачів, зокрема військовослужбовців, які боронять Україну.

    «Якщо ми громадяни України, ми не можемо дозволити негідникам вести тут пропаганду», – заявив Бутусов.

    Проросійський політик Шуфрич відповів, що «зрадник чи ні – нехай встановлює суд». Невдовзі після цього Бутусов дав політикові ляпаса і розпочалася бійка.

    Теги: депутат Нестор Шуфрич журналіст Володимир Огризко Юрій Бутусов
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    Незворушний Огризко став героєм соцмереж (фото)