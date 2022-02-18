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    Нестор Шуфрич побився із Юрієм Бутусовим в прямому етері (фото)

    Учасників бійки намагалися розняти інші присутні на шоу - Нестор Шуфрич побився із Юрієм Бутусовим в прямому етері (фото)
    Учасників бійки намагалися розняти інші присутні на шоу
    фото: скрінот з відео

    Бійка сталася після взаємних звинувачень

    В прямому етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» сталася видовищна бійка між проросійським політиком Нестором Шуфричем та головним редактором видання Цензор.нет Юрієм Бутусовим.

    Бійка почалася, коли Юрій Бутусов вчергове звинуватив Шуфрича у зраді України та зазначив, що присутність проросійського політика, та, на його думку, зрадника України, на шоу, є проявом неповаги до глядачів, зокрема, військовослужбовців, які боронять Україну.

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    Нестор Шуфрич побився із Юрієм Бутусовим в прямому етері (фото)
    Нестор Шуфрич побився із Юрієм Бутусовим в прямому етері (фото)
    Нестор Шуфрич побився із Юрієм Бутусовим в прямому етері (фото)
    Нестор Шуфрич побився із Юрієм Бутусовим в прямому етері (фото)
    Нестор Шуфрич побився із Юрієм Бутусовим в прямому етері (фото)
    фото: скріншоти з відео

    «Якщо ми громадяни України, ми не можемо дозволити негідникам кам вести тут пропаганду», – заявив Бутусов

    Відповідаючи на претензії Бутусова Шуфрич наголосив, що прийшов на шоу тому, що, нібито, хоче, «щоб люди знали правду».

    Після цього журналіст підбіг до політика і вдарив його, розпочалася боротьба. Інші присутні намагалися розтягнути Бутусова і Шуфрича, які певний час боролися на підлозі.

    Теги: бійка політика Нестор Шуфрич журналіст Юрій Бутусов
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    Нестор Шуфрич побився із Юрієм Бутусовим в прямому етері (фото)