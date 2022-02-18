Нестор Шуфрич побився із Юрієм Бутусовим в прямому етері (фото)

Учасників бійки намагалися розняти інші присутні на шоу

Бійка сталася після взаємних звинувачень

В прямому етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» сталася видовищна бійка між проросійським політиком Нестором Шуфричем та головним редактором видання Цензор.нет Юрієм Бутусовим.

Бійка почалася, коли Юрій Бутусов вчергове звинуватив Шуфрича у зраді України та зазначив, що присутність проросійського політика, та, на його думку, зрадника України, на шоу, є проявом неповаги до глядачів, зокрема, військовослужбовців, які боронять Україну.

«Якщо ми громадяни України, ми не можемо дозволити негідникам кам вести тут пропаганду», – заявив Бутусов

Відповідаючи на претензії Бутусова Шуфрич наголосив, що прийшов на шоу тому, що, нібито, хоче, «щоб люди знали правду».

Після цього журналіст підбіг до політика і вдарив його, розпочалася боротьба. Інші присутні намагалися розтягнути Бутусова і Шуфрича, які певний час боролися на підлозі.