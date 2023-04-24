Експерт: Офіс президента розчищає територію до майбутніх виборів

Україну може поглинути міжусобиця і всілякі непотрібні протистояння, попереджає експерт

Офіс президента почав розчищати собі територію до майбутніх виборів. Таку думку висловив «Главкому» голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.

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«Щодо ситуації у великих містах, облрадах, то складається враження, що останніми місяцями активізувався Офіс президента, який розчищає собі територію до майбутніх виборів. Багато є скарг на не зовсім зрозумілі та невиправдані антикорупційні розслідування, інші претензії до посадових осіб місцевого самоврядування», – сказав він.

Коліушко навів як приклад ситуацію у Львівській облраді, де «Банковій не сподобалося, що ту очолює представниця «Європейської солідарності», хоча вона нічого злого не робила».

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Голова правління Центру політико-правових реформ також зазначив, що наразі ради базового рівня (сільські, селищні, міські) мають набагато більші повноваження, ніж обласні й тим більше районні. «На районному та обласному рівні скрізь створені військові адміністрації та в разі, якщо рада з якихось причин не збирається, військова адміністрація може вирішувати практично все. На базовому ж рівні на більшій території України військових адміністрацій немає, і тут прийматимуть рішення або голови громад, яким розширили повноваження під час воєнного стану, або ради», – каже Коліушко.

Хоча зараз нагальні проблеми можуть вирішуватись і без рад, але, на його думку, це дуже негативно позначається на загальному стані суспільства. «Ми ризикуємо після перемоги на полі бою програти всередині суспільства. І нас поглине міжусобиця і всілякі непотрібні протистояння. Подібні тиски на ради та провокування розколів працюють якраз на це», – попередив Коліушко.

Нагадаєм, 6 квітня, на позачерговій сесії депутати Львівської обласної ради відправили у відставку голову Ірину Гримак.

Партія «Європейська Солідарність» заявила, що усунення з посади голови Львівської облради – грубе порушення принципу єдності і наслідок принципової позиції Ірини Гримак.