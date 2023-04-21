Комітет виборців б’є на сполох: місцеві ради можуть лишитися без депутатів

Депутатки обиратимуть виїзд за кордон зі своїми дітьми, а не мандати у невпливових населених пунктах

Одна із проблем, з якою стикаються місцеві ради, – складання мандатів, особливо депутатами-жінками, які через своє депутатство за законом не мають можливості виїхати за кордон. Про це «Главкому» розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

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Заборона виїзду жінок-депутаток за кордон була прийнята спонтанно, без обговорень та передбачення наслідків, і її наслідком може бути достатньо сильний удар по радах.

«У більш-менш впливових місцевих радах (обласні центри, великі райцентри, міста біля столиці) мандат депутата має достатньо серйозну вагу. А от у районних, повноважень в яких фактично не залишилось, думаю, побачимо масове складання мандатів», – зазначив Кошель.

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Депутатка, обираючи між тим, чи виїхати у безпечне місце в Європу, чи лишити депутатський мандат у невпливових населених пунктах, обере виїзд за кордон зі своїми дітьми. А це призведе до серйозних проблем з кворумом у місцевих радах.

Нагадаємо, що нещодавно уряд вніс зміни у правила перетину кордону під час воєнного стану. Якщо раніше виїзд за кордон був заборонений для чоловіків призовного віку та жінок військовослужбовців, то тепер під заборону потрапили і певні категорії цивільних жінок – жінок держслужбовців і депутаток рад всіх рівнів. Нардепи та чиновники були шоковані рішенням закрити кордон.