Комітет виборців б’є на сполох: місцеві ради можуть лишитися без депутатів
Депутатки обиратимуть виїзд за кордон зі своїми дітьми, а не мандати у невпливових населених пунктах
Одна із проблем, з якою стикаються місцеві ради, – складання мандатів, особливо депутатами-жінками, які через своє депутатство за законом не мають можливості виїхати за кордон. Про це «Главкому» розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
Заборона виїзду жінок-депутаток за кордон була прийнята спонтанно, без обговорень та передбачення наслідків, і її наслідком може бути достатньо сильний удар по радах.
«У більш-менш впливових місцевих радах (обласні центри, великі райцентри, міста біля столиці) мандат депутата має достатньо серйозну вагу. А от у районних, повноважень в яких фактично не залишилось, думаю, побачимо масове складання мандатів», – зазначив Кошель.
Депутатка, обираючи між тим, чи виїхати у безпечне місце в Європу, чи лишити депутатський мандат у невпливових населених пунктах, обере виїзд за кордон зі своїми дітьми. А це призведе до серйозних проблем з кворумом у місцевих радах.
Нагадаємо, що нещодавно уряд вніс зміни у правила перетину кордону під час воєнного стану. Якщо раніше виїзд за кордон був заборонений для чоловіків призовного віку та жінок військовослужбовців, то тепер під заборону потрапили і певні категорії цивільних жінок – жінок держслужбовців і депутаток рад всіх рівнів. Нардепи та чиновники були шоковані рішенням закрити кордон.
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