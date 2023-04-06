Голову Львівської облради достроково відправлено у відставку

За проголосували 48 із 80 депутатів під час таємного голосування

Сьогодні, 6 квітня, на позачерговій сесії депутати Львівської обласної ради відправили у відставку голову Ірину Гримак. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної ради.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Заслухавши звіт, депутати обласної ради після обговорення визнали роботу голови облради незадовільною.

За проголосували 48 із 80 депутатів під час таємного голосування, один – утримався. Перед прийняттям рішення, депутати заслухали дворічний звіт Гримак та незадовільно оцінили її роботу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після голосування Гримак виступила зі зверненням і подякувала колегам за співпрацю і побажала всім мудрості. Депутати оплесками провели її з посади.

Раніше повідомлялося, Голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай написав заяву про звільнення з посади.

Гримак очолювала Львівську облраду трохи більше двох років – з 1 грудня 2020 року. У 2015-2019 роках працювала заступницею голови Львівської ОДА Олега Синютки, а перед тим очолювала Залізничну райадміністрацію Львова. Відтепер Ірина Гримак залишається звичайною депутаткою облради від фракції «Європейська солідарність».

Раніше повідомлялося, що голова Луганської ВЦА Сергій Гайдай написав заяву про звільнення з посади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також 20 березня, Верховна Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна та віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.