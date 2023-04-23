Соратник президента визнав: облради вже не впливають на процеси

Місцеве самоврядування продовжує функціонувати в іншій обоймі, вважає Віталій Безгін

Під час дії воєнного стану районні та обласні ради існують лише формально та фактично не впливають на процеси в регіонах. Причин є декілька: відсутність кворуму через від’їзд частини депутатів за кордон та мобілізацію, політичні кризи та передача ключових повноважень військовим адміністраціям. Про це у коментарі «Главкому» розповів народний депутат від «Слуги народу», голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Від 24 лютого 2022 року фактично все управління на територіях – це взаємодія місцевих рад територіальних громад базового рівня (сільські, селищні, міські ради) напряму з військовими адміністраціями. За такої моделі районні та обласні ради, по суті, не впливають на процеси», – пояснює нардеп.

Віталій Безгін фото з відкритих джерел

За словами Віталія Безгіна, міські ради продовжують керувати всім тим самим, що й раніше. Голови громад навіть за нинішніх умов зміцнили свої позиції в силу законодавчих змін під час воєнного стану. Питання переселенців, добровольчих формувань територіальних громад, благоустрою вони як в повному обсязі вирішували, так і вирішують. Для громад Західної України додатковим тягарем стали питання переселенців, а для громад сходу – питання евакуації та подібних безпекових компонентів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ті місцеві ради, що спроможні в безпековому плані спокійно працювати, працюють. Ті, регіони, де є ризики безпеки чи виникають нові потреби через деокупацію, будуть запроваджувати військові адміністрації в населених пунктах. До речі, на півдні-сході понад 70% чинних мерів є керівниками таких адміністрацій», – каже соратник Зеленського.

Фактично, місцеве самоврядування продовжує функціонувати в іншій обоймі, вважає Віталій Безгін. І навряд чи до моменту завершення війни відбудуться системні зміни.

Раніше експерт розповів, як місцева влада асфальтує дороги та займається фонтанами під час війни.

Нагадаємо, що в число найважливіших документів, екстрено підписаних президентом Володимиром Зеленським вранці 24 лютого 2022 року, потрапив указ про утворення військових адміністрацій. Це означало, що всі обласні державні адміністрації перетворювалися на військові з суттєво ширшими повноваження, аніж у мирний час. Про проблеми та переваги військових адміністрацій та про їх доцільність розповідає «Главком».