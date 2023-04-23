Головна Країна Політика
search button user button menu button

Соратник президента визнав: облради вже не впливають на процеси

Надія Карбунар
glavcom.ua
Соратник президента визнав: облради вже не впливають на процеси
Обласні та районні ради фактично втратили повноваження під час воєнного стану
фото з відкритих джерел

Місцеве самоврядування продовжує функціонувати в іншій обоймі, вважає Віталій Безгін

Під час дії воєнного стану районні та обласні ради існують лише формально та фактично не впливають на процеси в регіонах. Причин є декілька: відсутність кворуму через від’їзд частини депутатів за кордон та мобілізацію, політичні кризи та передача ключових повноважень військовим адміністраціям. Про це у коментарі «Главкому» розповів народний депутат від «Слуги народу», голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.

«Від 24 лютого 2022 року фактично все управління на територіях – це взаємодія місцевих рад територіальних громад базового рівня (сільські, селищні, міські ради) напряму з військовими адміністраціями. За такої моделі районні та обласні ради, по суті, не впливають на процеси», – пояснює нардеп.

Віталій Безгін
Віталій Безгін
фото з відкритих джерел

За словами Віталія Безгіна, міські ради продовжують керувати всім тим самим, що й раніше. Голови громад навіть за нинішніх умов зміцнили свої позиції в силу законодавчих змін під час воєнного стану. Питання переселенців, добровольчих формувань територіальних громад, благоустрою вони як в повному обсязі вирішували, так і вирішують. Для громад Західної України додатковим тягарем стали питання переселенців, а для громад сходу – питання евакуації та подібних безпекових компонентів.

«Ті місцеві ради, що спроможні в безпековому плані спокійно працювати, працюють. Ті, регіони, де є ризики безпеки чи виникають нові потреби через деокупацію, будуть запроваджувати військові адміністрації в населених пунктах. До речі, на півдні-сході понад 70% чинних мерів є керівниками таких адміністрацій», – каже соратник Зеленського.

Фактично, місцеве самоврядування продовжує функціонувати в іншій обоймі, вважає Віталій Безгін. І навряд чи до моменту завершення війни відбудуться системні зміни.

Раніше  експерт розповів, як місцева влада асфальтує дороги та займається фонтанами під час війни. 

Нагадаємо, що в число найважливіших  документів, екстрено підписаних президентом Володимиром Зеленським вранці 24 лютого 2022 року, потрапив указ про утворення військових адміністрацій. Це означало, що всі обласні державні адміністрації перетворювалися на військові з суттєво ширшими повноваження, аніж у мирний час. Про проблеми та переваги військових адміністрацій та про їх доцільність розповідає «Главком»

Читайте також:

Теги: дороги депутат місцева влада рейтинг військові самоврядування кордон влада 24 лютого

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Досі перейменування топонімів відбувалося лише через закон про декомунізацію
Закон про заборону російських назв. Нардеп Безгін пояснив, що зміниться
24 березня, 15:29
«Н е буду себе обмежувати в праві підтримувати українського виробника та відпочивати в українських Карпатах», – пише депутат
«Слуга» Безгін одягнув светр із провокативним написом (фото)
5 сiчня, 2022, 14:44
Народний депутат Віталій Безгін пропонує вивести старост із складу виконкомів ОТГ
Народний депутат Віталій Безгін: Зміна меж ОТГ неминуча, але має пройти три роки
5 сiчня, 2021, 07:00

Політика

Соратник президента визнав: облради вже не впливають на процеси
Соратник президента визнав: облради вже не впливають на процеси
Італійський міністр виступив за переговори між Україною та РФ: Банкова відреагувала
Італійський міністр виступив за переговори між Україною та РФ: Банкова відреагувала
Посол Китаю зробив скандальну заяву щодо України: що йому відповіли
Посол Китаю зробив скандальну заяву щодо України: що йому відповіли
Партії РФ та шейх Малі. Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії
Партії РФ та шейх Малі. Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії
Президент підписав закон про деколонізацію
Президент підписав закон про деколонізацію
Довічне ув’язнення за корупцію під час війни для чиновників. Зеленський відповів на петицію
Довічне ув’язнення за корупцію під час війни для чиновників. Зеленський відповів на петицію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Окупант розповів про захоплення танка Leopard (перехоплення)
32K
Від чого п’яніє Путін: колишній політтехнолог Кремля розповів про уподобання диктатора
13K
Скандал довкола заяви китайського посла набирає обертів, Латвія та Литва вимагають пояснень
8882
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8445
У мережі з’явилося останнє інтерв’ю Олега Барни
5522
Українські військові висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW

Новини

Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
Вчора, 09:56
У Києві пройшло прощання із екснардепом Олегом Барною та командиром Валерієм Дороховим (фото)
21 квiтня, 14:25
Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
21 квiтня, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту