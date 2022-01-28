Військовий експерт зробив прогноз щодо поступок України в «нормандському форматі»

«Звісно, Росія хотіла б домогтися, щоб американці змусили Київ спілкуватися напряму з Донецьком та Луганськом»

Росія намагатиметься застосувати комплексний тиск на Україну, щоб домогтися прямих переговорів між Києвом та представниками «ЛДНР», але українська сторона навряд чи піде на поступки й під час наступних раундів переговорів у Нормандському форматі. Про це під час онлайн-обговорення «Нормандський неформат. Ескалація на кордонах України та виклики для регіону» на youtube-каналі «Главкома» розповів військовий експерт New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

«Я думаю, що Україна не піде на ці поступки. Ми знаємо, наскільки чутливе українське суспільство в питаннях, коли влада намагається йти на якісь поступки. І якраз «формула Штайнмайера» сприймається в Україні, як чіткий індикатор здачі інтересів і це те, чого б хотіла Росія тому, що це ускладнює внутрішню політичну ситуацію і дестабілізує Україну і це те, що треба Росія з точки зору гібридних атак», – пояснив Самусь.

На думку експерта, під час наступних раундів переговорів Росія намагатиметься нав’язати Україні своє бачення і трактування Мінських домовленостей. Самусь також попереджає, що у Кремлі спробують залучити до цього й міжнародний інструментарій, щоб здійснювати на Україну комплексний тиск.

«Звісно, Росія хотіла б домогтися, щоб американці змусили Київ спілкуватися напряму з Донецьком та Луганськом. Росія намагається добитися не лише якогось нейтралітету, так званої «фінляндизації» України, нерозширення НАТО на Схід, а й щоб на Україну здійснювалося комплексний тиск і конкретно стосовно урегулювання конфлікту на Донбасі», – пояснив експерт.

Самусь нагадав, що позиція Росії щодо Мінських домовленостей полягає у тому, що Київ має безпосередньо сісти за стіл переговорів із так званими «ЛДНР». Крім того, у Кремлі наполягають на подальшому створені в цих регіонах «народних загонів міліції». Водночас позиція України полягає у першочерговому виведенні російських військ з території України й відновленні контролю над кордоном.

«Для України ситуація має інший вигляд: українська сторона говорить, що логічно було б вивести російські війська з території України, навести порядок і поступово привести ситуацію на окупованих територіях у відповідність до українського порядку і закону, готувати території до політичних процесів, отримати контроль над кордоном і лише після цього готуватися до виборів. Обидві сторони розуміють Мінські домовленості протилежно», – підсумував експерт.

Нагадаємо, 26 січня у Парижі відбулася зустріч у «нормандському форматі» на рівні політичних радників. За результатами зустрічі. Пізніше голова Офісу президента Андрій Єрмак, що представляв Україну на зустрічі, розповів, про що домовилися радники «нормандської четвірки» (відео).

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