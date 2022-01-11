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    Макрон підтримав залучення США до переговорів у «нормандському форматі»

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    Макрон підтримав залучення США до&nbsp;&laquo;нормандського формату&raquo; - Макрон підтримав залучення США до переговорів у «нормандському форматі»
    Макрон підтримав залучення США до «нормандського формату»
    фото: Philippe Wojazer / Reuters

    Макрон зазначив, що переговори між США та Росією стосуються не лише України, а й колективної безпеки

    Президент Франції Еммануель Макрон підтримав участь США у переговорах у «нормандському форматі». Про це Макрон заявив під час пресконференції з головою Євроради Шарлем Мішелем, передає Euronews.

    «Нормандський формат залишається дієвим, це відповідна платформа для вирішення кризи в Україні. У цьому контексті участь США у цьому процесі є добрим знаком, який ми маємо вітати», – заявив президент Франції.

    Макрон зазначив, що переговори між США та Росією стосуються не лише України, а й колективної безпеки.

    «Ми не повинні заважати цьому діалогу або критикувати його, тому що він доповнює зусилля Європи», – сказав він.

    Макрон також зазначив, що підтримує ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо проведення зустрічі в «нормандському форматіі».

    Теги: США Euronews президент
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    Макрон підтримав залучення США до переговорів у «нормандському форматі»