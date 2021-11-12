Екссекретар РНБО зробив страшний прогноз щодо міграційної кризи

На думку колишнього посадовця, локалізувати проблему можна тільки на території Білорусі

Проблему міграції біженців з Близького Сходу до Европейського Союзу через територію Білорусі необхідно локалізувати. Про це колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Локалізувати її (проблему міграції біженців, – ред.) можливо тільки у Білорусі. Оскільки, якщо ці мігранти знайдуть спосіб просочуватися на нашу територію й Європи, то цей потік – 20, 30 рейсів, у котрих по 200 людей, щодня прилітає до Білорусі – неможливо буде зупинити. Як тільки буде цей витік, то все, це проблема, що не підлягає вирішенню», – зазначив Данилюк.

Колишній секретар РНБО підкреслив, що після цього дана проблема буде тільки поглиблюватися. Тому, на думку Данилюка, необхідно жорстко реагувати на ситуацію, обов’язково залучивши до її розв’язання міжнародних партнерів.

«Я дуже радий що міністр (внутрішніх справ України Денис Монастирський – ред.) вже провів зустріч із польським колегою. Вважаю, що Данилов (чинний секретар РНБО, – ред.) повинен зробити те саме на своєму рівні. І відпрацювати структуровану відповідь по лінії Міністерства внутрішніх справ, по лінії Міністерства оборони та Ради національної безпеки», – підсумував Данилюк.

Нагадаємо, через міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні та небезпеку прориву мігрантами кордону України з Білоруссю МВС України відправив на кордон з Білоруссю понад вісім тисяч силовиків.

Нагадаємо, у міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі найголовніший переможець – Росія. Олександр Лукашенко став інструментом Москви для поділу ЄС. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

До слова, стало відомо, скільки Лукашенко «заробляє» на мігрантах.

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