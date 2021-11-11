Хто виграє від ситуації з міграційною кризою на кордоні ЄС: думка Латвії

У ситуації з мігрантами найбільший переможець – це Росія

У міграційній кризі на кордоні Польщі та Білорусі найголовніший переможець – Росія. Олександр Лукашенко став інструментом Москви для поділу ЄС. Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє Delfi.

«Найбільший переможець – це Росія, тому що Лукашенко і його режим стали інструментом в руках Росії», – сказав Пабрікс.

За його словами, російське керівництво використовує Білорусь для поділу Євросоюзу, створення загрози на кордонах ЄС і спроб щось «вибити». Як приклад міністр навів заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який висловив готовність Москви стати посередником на переговорах щодо врегулювання міграційної кризи.

Пабрікс вважає, що в ситуації, що склалася Лукашенку нікуди відступати і можливі більш похмурі сценарії розвитку подій. На його думку, білоруський диктатор може посилити кризу до певної точки, після якої знову втрутиться Росія.

Як повідомлялося, міграційна криза на кордоні Білорусі з Литвою, Польщею, Латвією триває з серпня. Три країни звинувачують Білорусь у навмисному створюванні міграційного тиску в межах гібридних дій проти країн ЄС.

8 листопада біля кордону з Польщею зібралося близько чотирьох тисяч мігрантів, які вдалися до спроби силою перетнути рубіж, що викликало опір з боку польських військовослужбовців та прикордонників. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Також Литва направляє додаткові сили на кордон з Білоруссю після введення надзвичайного стану. Точна кількість військовослужбовців не розголошується.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн закликала країни-члени запровадити розширені санкції проти режиму Лукашенка, який використовує мігрантів як інструмент для політичного тиску на ЄС.

Тим часом виконувачка обов'язків канцлера Німеччини Ангела Меркель зателефонувала президенту Росії Володимиру Путіну, аби просити його допомоги у врегулюванні міграційної кризи та вплинути на Білорусь.

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