Міграційний колапс на кордоні з ЄС. Лукашенко кинув тінь на Україну

Олександр Лукашенко заявив, що мігранти, які зібралися на кордоні, – курди, «а курди – це вояки»

Невизнаний президент Білорусі стверджує, що мігрантам на кордоні з Польщею перекидають зброю з Донбасу

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ зафіксував спроби поставити зброю мігрантам, які зібралися на кордоні з Польщею. Про це повідомляє «Белта».

«Пішли спроби перекидання зброї, боєприпасів та вибухівки цим людям у таборі. Останні дві доби перекидають зброю. Зброя здебільшого йде – ми з росіянами тримаємо на контролі це питання, з Путіним розмовляли на цю тему – з Донбасу», – сказав Лукашенко у четвер, 11 листопада, на нараді з керівництвом Ради міністрів.

На його думку, це спроба влаштувати провокацію та «зіштовхнути лобами» білоруських та польських військових та прикордонників. Лукашенко заявив, що мігранти, які зібралися на кордоні, – курди.

«А курди – це вояки. І коли вони (поляки, – ред.) їх ріжуть, б'ють та інше, люди в розпачі. Будь-який автомат, пістолет, провокація і військовий конфлікт», – сказав білоруський диктатор.

Також Лукашенко висунув ультиматум Європі через мігрантів.

Як відомо, зараз Польща переживає міграційну кризу. Напередодні на кордоні з Білоруссю помер підліток-курд, який перебував у таборі мігрантів.

Сьогодні Радбез ООН проведе екстрене засідання через мігрантів.

Нагадаємо, прем'єр Польщі звинуватив Мінськ у державному тероризмі.

До слова, мігранти розповіли про «пінг-понг» людьми на кордоні Білорусі та Польщі.

Як відомо, 8 листопада близько тисячі мігрантів колоною прийшли до білорусько-польського кордону неподалік контрольно-пропускного пункту «Брузги». Деякі з них зуміли пошкодити паркан із колючого дроту та проникнути на територію Європейського Союзу.

Польща терміново направила на місце загін прикордонників, а військовий міністр країни Маріуш Блащак оголосив про підвищення бойової готовності армії. Загалом Польща стягнула на кордон із Білоруссю 13 тисяч військових.

Згодом після невдалої спроби проникнути на польську територію нелегальні мігранти з Білорусі розбили табір на кордоні.

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