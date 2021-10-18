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    У Польщі затримали українця: перевозив 27 нелегалів з Іраку

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    Іракці хотіли потрапити в Європу - У Польщі затримали українця: перевозив 27 нелегалів з Іраку
    Іракці хотіли потрапити в Європу
    Фото Прикордонної служби Польщі

    Громадянина України помітили поблизу кордону з Білоруссю

    У Польщі поблизу кордону з Білоруссю затримали громадянина України, який перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 громадян Іраку. Про це у Тwitter повідомляє Прикордонна служба Польщі.

    «17 жовтня прикордонники з відділу ПС в Мельнику затримали поблизу населеного пункту Радзівілув громадянина України, який вантажівкою популярної кур’єрської компанії перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку», – зазначили польські прикордонники.

    Нагадаємо, за словами голови Бюро національної безпеки Польщі Павела Сольохи, криза на польсько-білоруському кордоні триватиме довше, ніж це очікувалося.

    Крім того, за словами речника міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслава Жарина, режим Лукашенка заробляє «мільйони доларів» на нелегальних мігрантах, які хочуть потрапити в ЄС.

    Також парламент Польщі у четвер, 14 жовтня, проголосував за легалізацію вигнання мігрантів на кордоні. Після прийняття поправки до закону парламент також схвалив будівництво прикордонної споруди вартістю €353 млн, яка повинна бути обладнана датчиками руху.

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    Теги: прикордонники Польща мігранти
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    У Польщі затримали українця: перевозив 27 нелегалів з Іраку