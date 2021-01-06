Екссоратник Порошенка заявив, що не прийде на допит в НАБУ та назвав причину

Ігор Кононенко запевняє, що готовий до співпраці зі слідством, хоча й на допит 11 січня не прийде

Кононенко зазначив, що не може прибути в НАБУ у зв'язку з проходженням курсу відновлення здоров'я

Колишній народний депутат та ексзаступник голови фракції партії «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко відреагував на виклик на допит в НАБУ.

На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що не отримував повістку у зазначеній кримінальній справі.

«По-перше. На жаль, я не отримував в один з передбачених законом способів повістку про виклик мене як свідка в зазначеному кримінальному провадженні», – заявив ексдепутат.

Крім того, Кононенко зазначив, що не може прибути в НАБУ у зв'язку з проходженням курсу відновлення здоров'я.

«По-друге. На жаль, я не зможу прибути в НАБУ 11 січня, оскільки проходжу черговий курс відновлення здоров'я після горезвісного отруєння ртуттю кілька років тому», – зазначив він.

Депутат також заявив, що незважаючи на неможливість прибути на допит 11 січня, готовий до співпраці зі слідством.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро України викликає на допит Ігоря Кононенка на 10 ранку 11 січня.

У свою чергу журналіст, екснардеп і член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко повідомив, що колишнього народного депутата Ігоря Кононенка мають допитати як свідка у рамках справи про видачу за заниженою вартістю спеціального дозволу на користування державними надрами в Полтавській області фірмою «Аркона Газ-Енергія».

Наприкінці березня компанія Вадима Новинського Regal Petroleum plc. (пізніше перейменована в Enwell Energy) з активами в Україні повідомила про купівлю за $8,63 млн ТОВ «Аркона Газ-Енергія», що володіє ліцензією на дослідно-промислову розробку Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища (Полтавська обл.). Наприкінці липня НАБУ здійснювало обшуки в Smart Energy Новинського в рамках розслідування законності видачі в 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів ТОВ «Аркона Газ-Енергія».

Згідно з даними ДНВП «Геоінформ України», ліцензія «Аркона Газ-Енергія» на розробку Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища діє до 18 травня 2037 року.

«Укрнафта», яка була попереднім власником спеціального дозволу на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища, заявила про неправомочність процедури під час видачі ліцензії «Арконі» в травні 2017 року і добилася позитивного вердикту суду першої інстанції на початку липня 2017 року, проте наприкінці вересня апеляційний суд став на бік нового власника. Enwell Energy планувала до кінця 2020 року розпочати буріння першої свердловини на родовищі.