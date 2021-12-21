Найдорожче розлучення: ексдружина шейха Дубая отримає $734 млн

У 2004 році Хайя стала шостою і молодшою дружиною віце-президента і прем'єр-міністра ОАЕ, правителя Дубая шейха Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума

У 2004 році Хайя стала шостою і молодшою дружиною віце-президента і прем'єр-міністра ОАЕ, правителя Дубая шейха Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума

Справу про розлучення шейха і його дружини розглядали в Лондоні, куди принцеса втекла від чоловіка-тирана

Високий суд Лондона ухвалив, що 72-річний правитель Дубая та прем'єр-міністр Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум зобов'язаний виплатити свій колишній дружині, 47-річній принцесі Хайі, загалом 554 мільйони фунтів стерлінгів (понад 734 мільйони доларів). Як повідомляє видання Daily Mail, таким чином, це розлучення стало найдорожчим в історії Британії. Попередній рекорд встановив шлюборозлучний процес російського олігарха Фархада Ахмедова.

Більшість суми буде використано на безпеку принцеси та її дітей від викрадення. Сюди також включені довічні витрати на утримання 14-річної дочки шейха Джаліли та дев'ятирічного сина Заєда.

Йорданська принцеса Хайя, дочка покійного короля Йорданії Хуссейна та єдинокровна сестра правлячого короля Абдалли II, вийшла заміж за Мохаммеда ібн Рашида Аль Мактума, одного з найбагатших людей у світі, у квітні 2004 року. Влітку 2019 стало відомо, що принцеса втекла від чоловіка до Лондона разом з дітьми. Побоюватися за своє життя Хайя почала після того, як Мохаммеду стало відомо про її інтимний зв'язок з охоронцем-британцем.

Правителя Дубая шейха Мохаммеда зобов'язали виплатити £550 млн своїй колишній дружині принцесі Хайі

Шейх Мохаммед подав до британського суду, домагаючись опіки над дітьми та повернення їх до Дубаю. Високий суд Лондона, однак відмовив у цій вимозі. І визнав, що шейх загрожував дружині.

Стало також відомо, що шейх викрав двох своїх старших дочок-принцес, Латіфу та Шамсу, які намагалися вирватися з-під контролю батька та вести самостійне життя. Мохаммед утримував їх замкненими.