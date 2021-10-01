  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Перший «прем’єр» так званої ДНР Бородай не проходить до Держдуми Росії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Бородай (посередині) - Перший «прем’єр» так званої ДНР Бородай не проходить до Держдуми Росії
    Олександр Бородай (посередині)
    фото: Східна правозахисна група/Telegram

    Лідер бойовиків балотувався до російського парламенту за списком «Єдиної Росії»

    Ватажок терористів Донбасу, перший «прем’єр» так званої ДНР, громадянин Росії Олександр Бородай не проходить у депутати Держдуми Росії, куди він балотувався за федеральним списком партії «Єдина Росія» по Ростовській області. Про це на своєму Telegram-каналі повідомила «Східна правозахисна група».

    За інформацією аналітиків організації, загалом за федеральним списком по Ростовській області до російського парламенту обралися четверо кандидатів. Таким чином, терорист, який ішов у списку восьмим номером, не потрапляє до Держдуми навіть попри те, що троє з сімох кандидатів, що знаходяться у списку перед ним, імовірно, відмовляться від депутатських мандатів.

    Правозахисники також нагадали, що всього від партії «Єдина Росія» за списком Ростовської області в Держдуму потраплять 13 депутатів – четверо за федеральним списком і семеро за мажоритарними округами.

    Проте, за інформацією «Східної правозахисної групи», зараз ведуться переговори із обраними депутатами щодо відмови ними від мандатів, щоб Бородай все-таки потрапив до Держдуми.

    Нагадаємо, Служба безпеки України зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до Державної думи Російської Федерації, які відбулися у вересні 2021 року на території окупованих РФ районів Донецької та Луганської областей.

    Читайте також:
    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ДНР вибори ОРДЛО партії
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перший «прем’єр» так званої ДНР Бородай не проходить до Держдуми Росії