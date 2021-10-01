Перший «прем’єр» так званої ДНР Бородай не проходить до Держдуми Росії

Лідер бойовиків балотувався до російського парламенту за списком «Єдиної Росії»

Ватажок терористів Донбасу, перший «прем’єр» так званої ДНР, громадянин Росії Олександр Бородай не проходить у депутати Держдуми Росії, куди він балотувався за федеральним списком партії «Єдина Росія» по Ростовській області. Про це на своєму Telegram-каналі повідомила «Східна правозахисна група».

За інформацією аналітиків організації, загалом за федеральним списком по Ростовській області до російського парламенту обралися четверо кандидатів. Таким чином, терорист, який ішов у списку восьмим номером, не потрапляє до Держдуми навіть попри те, що троє з сімох кандидатів, що знаходяться у списку перед ним, імовірно, відмовляться від депутатських мандатів.

Правозахисники також нагадали, що всього від партії «Єдина Росія» за списком Ростовської області в Держдуму потраплять 13 депутатів – четверо за федеральним списком і семеро за мажоритарними округами.

Проте, за інформацією «Східної правозахисної групи», зараз ведуться переговори із обраними депутатами щодо відмови ними від мандатів, щоб Бородай все-таки потрапив до Держдуми.

Нагадаємо, Служба безпеки України зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до Державної думи Російської Федерації, які відбулися у вересні 2021 року на території окупованих РФ районів Донецької та Луганської областей.

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